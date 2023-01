Mariano Zabaleta creó una app para invertir en tenistas: de qué se trata

Zabaleta planteó sobre esta idea que, si un deportista de elite es una empresa en sí mismo, por qué no podría salir al mercado a buscar inversores que financien su formación.

Para lograrlo, la plataforma ofrece la transparencia de la tokenización y el aporte de una estrella del tenis, como fronting (quien asume el riesgo) del negocio.

“Es un problema que existió siempre en nuestro deporte. El 80% de los chicos queda fuera de carrera por no poder pagarse los viajes para empezar a competir”, explicó Zabaleta. “Para arrancar una carrera, hacen falta u$s50.000 por año durante no menos de 4 o 5 años. Es una inversión, que puede no recuperarse”, advirtió.

Solamente los que rankean muy alto pueden llegar a ganar premios o conseguir sponsors en esa primera etapa para compensar esos montos que, por supuesto, no todas las familias tienen para pagar viajes y estadías en Europa o Estados Unidos para competir.

El tandilense, actual vicepresidente de la Asociación Argentina de Tenis, explicó las razones del éxito de la denominada "legión argentina" que integró con David Nalbandián, Gastón Gaudio, Guillermo Coria y otros.

“Yo tuve la suerte de que me fue muy bien desde chico y de integrar ‘la Legión’. A los primeros lugares del ranking llegamos 10 o 12 tenistas, pero de un grupo de más de 40. ¿Por qué fuimos tantos los que pudimos competir por todo el mundo siendo muy chicos? Gracias a los 10 años del 1 a 1. En esa época, cualquiera te podía prestar u$s2.000 o u$s3.000 para quedarte un par de meses en Europa a jugar torneos”, recordó Zavaleta sobre aquellos años de dólar barato.