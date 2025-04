Tras su paso por el Monumental, el trofeo del Mundial de Clubes visitó la Bombonera

“Palpitando lo que se viene en junio”, escribió la cuenta oficial de Boca Juniors en la descripción de su publicación de Intagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón de “soon”, que en su traducción al español significa “pronto”.

Por otra parte, se observó en las imágenes que diversos hinchas se acercaron para sacarse fotografías junto al trofeo del certamen internacional. Por ende, no existió ningún tipo de restricción para capturar un momento especial junto a la copa de la primera edición del Mundial de Clubes FIFA.

Embed - FIFA Club World Cup on Instagram: " Click the link in our bio to get your #FIFACWC tickets! #TakeItToTheWorld"