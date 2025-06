Cómo impacta en las inversiones la situación judicial de Cristina Kirchner

Para Tiscornia generará expectativas favorables la probabilidad que “que el kirchnerismo pierda mucho poder en el Congreso” en las próximas elecciones. Sin embargo, consideró que, aunque le vaya bien al gobierno en los comicios, no terminarán de despejarse las dudas porque, recordó, Macri ganó en la contienda de medio término y luego fue derrotado.

Con esta visión coincide Timerman. A su juicio, tras el fallo sobre la expresidenta “no va a pasar absolutamente nada trascendente porque la preocupación del mercado pasa por el éxito de este plan económico”.

Martín Rapetti: “La incertidumbre política es un gran desaliento”

Nadie sabe qué va a pasar, qué efectos va a tener una eventual condena a Cristina. No sabemos cuál va a ser el clima social y, ergo, cómo va a impactar en la dinámica política.

Es un hecho de mucha trascendencia y no sabemos cómo va a reaccionar la gente, si va a haber movilizaciones, si en esas movilizaciones puede haber conflictos, si puede haber desgracias. O si, por el contrario, pasa casi inadvertido.

No sabemos cómo va a actuar el peronismo, más allá del núcleo duro kirchnerista. ¿Qué van a hacer los gobernadores peronistas?

Todo eso es una gran incógnita. Puede ser que al mercado le caiga bien, puede ser que la primera reacción sea positiva, pero hay que ver cómo es el transcurso de los días.

Un gran factor desalentador de las inversiones es, a mi juicio, la gran incertidumbre política estructural que hay en Argentina.

Con independencia de Javier Milei y La Libertad Avanza, el gran problema que tiene Argentina es la ausencia de dos o tres fuerzas dominantes que tengan matices sobre la economía. Hay una enorme varianza, diría un economista, una gran amplitud de visiones sobre la economía, sobre su funcionamiento.

Entonces, para un inversor es muy difícil hacer una inversión a largo plazo que involucre mucho capital porque no sabe cómo va a ser el gobierno dentro de cuatro años.

Muy distinto es el caso de Perú donde podes no saber quién es el presidente de la Nación porque el que importa es el presidente del Banco Central.

Fausto Spotorno: “En el mundo no hay interés por activos de riesgo”

La resolución judicial de la situación de Cristina Kirchner puede significar una leve mejora para los mercados, pero no creo que sea el kirchnerismo el freno a las inversiones. Hay algo que no estamos mirando bien y es que el mundo es un lugar mucho más complicado de lo que solía ser.

Hoy no hay demanda ni interés por tomar riesgos y Argentina sigue siendo un lugar riesgoso.

Es cierto que la mejora del déficit fiscal naturalmente disminuye mucho el riesgo del Estado. También que en la medida que se acordó con el FMI se reduce el riesgo de la Argentina. Y las elecciones, si salen bien para el gobierno, van a ayudar.

Pero todo esto en un contexto global de mucho riesgo y poca demanda de activos riesgosos.

Parecería que se va corriendo el arco. Cuando logras equilibrio fiscal te piden salida del cepo y cuando salís te demandan que acumules reservas y ganes las elecciones.

En realidad, lo que sucede es que no hay interés por activos ni argentinos, ni por ningún activo de riesgo, porque ya casi cualquier activo en el mundo hoy es riesgoso.

Camilo Tiscornia: “Las elecciones no van a terminar de despejar la incertidumbre”

El kirchnerismo es visto, dentro del espectro político, como la facción más riesgosa para el mundo económico, sobre todo financiero, y para las empresas en general. Y Cristina de Kirchner es la representante más clara de esa facción (fue presidente dos veces y vicepresidente).

Entonces, si quedara fuera de carrera por la cuestión legal, creo que en principio la noticia podría ser bienvenida por los mercados. Y, más allá de ella en particular, sería una muestra de que funciona el sistema de reglas.

Puede también haber un costado negativo, porque habrá que ver cómo reacciona. Muy probablemente intente ir por el lado de que la están proscribiendo, o cosas por el estilo, y esto tal vez pueda llegar a agitar el escenario económico.

En cuanto a las próximas elecciones, aunque el gobierno no tuviera un resultado espectacular, es muy probable que el kirchnerismo pierda mucho poder en el Congreso, un dato relevante, de vuelta, pensando que es visto como la parte política más complicada para los inversores.

También va a ser importante el resultado que obtenga finalmente el kirchnerismo de cara a percibir si tienen posibilidades de volver más adelante o no.

¿Terminaría de despejar todos los temores de los inversores un triunfo importante del gobierno? Yo creo que tal vez no, porque recordemos que en el 2017 Mauricio Macri ganó y, sin embargo, en el 2019 perdió las elecciones. No creo que el resultado de estas elecciones sea la solución para despejar todo tipo de incertidumbres, pero me parece que sería un avance bastante importante.

Javier Timerman: “La Argentina necesita un riesgo país mucho menor para lograr inversiones en el sector real

Si la Corte ratifica la condena y Cristina deja de ser candidata, el mercado se va a poner contento, pero no va a pasar absolutamente nada trascendente porque la preocupación del mercado pasa por el éxito de este plan económico y el tiempo que se necesita para ordenar ciertas variables que tienen que ver principalmente con la acumulación de reservas y con la apertura de los mercados.

Hoy, la Argentina necesita un riesgo país mucho menor para lograr inversiones en el sector real que no sean de alto riesgo.

Obviamente, para estos sectores que invierten en países como Venezuela o los periféricos de la ex Unión Soviética, en áreas como petróleo y gas, es diferente. Pero, en general es un problema para la inversión real, tanto de argentinos como de extranjeros, que el riesgo país se encuentre bastante alto.

Más aún pensando en lo sucedido en 2019, cuando se produjo uno de los eventos más importantes en la historia económica argentina. El mercado apostaba a un modelo que ese año fue derrotado en las urnas y la reacción fue trágica, con muchas pérdidas.

Ahora, el mercado ya tuvo noticias muy buenas que en otro contexto y con otra historia hubiesen tenido un impacto mucho mayor. Como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que la Argentina no tenga déficit y los apoyos de Estados Unidos y en particular de Scott Bessent abriendo la posibilidad de acceder a financiamiento del Tesoro americano.

Son noticias mucho más importantes que una condena, o no, a Cristina. Sin embargo, el mercado está a la expectativa y está a la expectativa de que pase el tiempo.

Lo único que va a hacer que las inversiones lleguen va a ser que estas políticas se consoliden en el tiempo. Y ver qué pasa si estas políticas no se consolidan, si el gobierno necesita tener más inflación para acumular reservas, cómo reaccionaría la clase política, cómo respondería el humor social, etcétera.

El inversor hoy dice no tengo apuro, entonces pueden condenar a Cristina, pueden proscribirla y se van a poner contentos, pero no va a aumentar la inversión. Mi opinión es que el inversor quiere tiempo y no apurarse.