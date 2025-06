Causa Vialidad: el Gobierno, en vilo por la decisión de la Corte Suprema, aspira a que Cristina Kirchner pueda competir

Otro de los factores que reconocen como adversos en el Gobierno ante una posible condena adversa al peronismo es el crecimiento en el malestar social y la posibilidad de que eso redunde en movilizaciones. En Casa Rosada aseguran que la posibilidad está contemplada y que esperan que "la conflictividad social vaya en aumento de acá a las elecciones de octubre".

Cristina reaparece este lunes, mientras la Corte define su futuro en la Causa Vialidad

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará este lunes a las 17 un acto en la sede del Partido Justicialista, mientras la Corte Suprema decide sobre la condena por corrupción que enfrenta en la causa Vialidad.

"Hoy a la tarde nos vemos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en este Día de la Resistencia Peronista", publicó en su cuenta de la red social X.

"Hoy a la tarde nos vemos en la sede del Partido Justicialista. Vamos a homenajear a las víctimas de los fusilamientos de José León Suárez en este Día de la Resistencia Peronista." — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 9, 2025

Mientras tanto, los movimientos en el Instituto Patria son en hermetismo. Se estima que, en las próximas horas, se definan las acciones a seguir frente a la posibilidad de una confirmación de la pena.

La propia Cristina Fernández de Kirchner se refirió el sábado a su situación judicial durante un acto de campaña en Corrientes. En esa ocasión, al lanzar la candidatura a gobernador de Martín "Tincho" Ascúa, intendente de Paso de los Libres, la exmandataria pidió "estar atentos" ante la posibilidad de que la "metan presa". En un tono desafiante, expresó: "Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo".

La expresidenta hizo hincapié en la recurrente mención a la posibilidad de ser encarcelada y estableció un paralelismo con acontecimientos históricos que marcaron tragedias para el peronismo. "Me podrán meter presa. El mes de junio es un mes tremendo para el peronismo. El lunes vamos a organizar en el partido un homenaje a los fusilados en José León Suárez. Y el otro lunes se cumplen 70 años de los bombardeos… Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo, que tiene una identidad y que tiene una historia en la Argentina", concluyó en su alocución.