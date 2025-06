Cómo vive Cristina Kirchner horas decisivas: entre abogados y alertas a la militancia Por Sofía Caram







La expresidenta espera que de forma inminente la Corte se expida sobre la causa Vialidad. Creen en el Instituto Patria que el máximo tribunal ratificará la condena y activan a todos los actores de UP. Movimientos premeditados en los últimos días y expectativas por acto en el PJ este lunes.

Cristina Kirchner en Corrientes, cuando se refirió a su situación judicial.

“Que estén en alerta, que se preparen. Ella está preparada”. El mensaje se expandió en forma frenética el pasado viernes desde el Instituto Patria vía llamada de WhatsApp a dirigentes de todo el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras Cristina Kirchner mantenía una reunión en su casa con sus abogados, quienes le advertían que no traían buenas noticias desde el cuarto piso del Palacio de tribunales, sus colaboradores más cercanos comenzaban a vivir horas de máxima tensión, pero con la orden de mantener la agenda de trabajo de la expresidenta. Así fue que avanzaron con los preparativos para el viaje a Corrientes y todo continuó de acuerdo al plan. "Si estoy tan acorralada, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente?", lanzó el sábado desde el escenario de Paso de Los Libres.

Con los trascendidos sobre un posible fallo en su contra, en el entorno de Cristina Kirchner remarcaron que sus movimientos de la última semana fueron una sucesión de acontecimientos deliberados. El lunes anunció en C5N su candidatura, el miércoles habló con Axel Kicillof después de más de seis meses de no hacerlo, el jueves instruyó a un grupo de intendentes para que mantengan la unidad en el armado de las listas bonaerenses y el sábado expuso en su discurso los planes de proscripción.

CRISTINA 1500.jpg Cristina, a la espera de la definición de la Corte Suprema. ¿Preocupación? El lunes por la noche en una reunión privada que encabezó la expresidenta alguien le había preguntado: “¿Qué pensás que puede pasar con la causa Vialidad?” “No lo sé”. “¿Pero te preocupa?” “No. Si me preocupo por eso no puedo pensar. No puedo trabajar”. Otro de los interlocutores indagó si en este contexto no había algún puente tendido con los ministros de la Corte. La respuesta fue una carcajada.

Pasaron los días y ahora el entorno de Cristina comunica expresamente que el escenario cambió y que sí tienen información sobre un fallo adverso “inminente”. Sin embargo, aseguran, Cristina mantiene el semblante. “Está preparada y está preparando a todo el mundo para lo que viene”, dicen. A pesar de los pocos vasos comunicantes con Comodoro Py, su equipo trabaja por estas horas en el control de daños. “Queremos evitar fotos humillantes. Que vaya directo a domiciliaria, que no tenga que pasar por Ezeiza ni por Cavia”, explicó a Ámbito uno de los hombres que la acompaña desde hace más de treinta años. La misma fuente aseguró que Cristina ya decidió el domicilio que va a fijar si la Corte ordena su detención, algo que de todas maneras deberá homologar el juez de ejecución. Se trata de Jorge Gorini, el presidente del tribunal federal número 2, que llevó adelante el juicio. Aseguran que no será ni una quinta ni una casa en algún lugar del conurbano como se rumoreó. Tampoco el destino elegido será Calafate. Alerta máxima Mientras tanto, la orden es no detenerse y poner a todo el peronismo y el ecosistema que lo rodea en estado de alerta y movilización máxima. “Vamos a movilizarnos y a coordinar todo para que cuando pase estemos a donde haya que estar”, explican desde el Instituto Patria. En el edificio donde Cristina y Máximo tienen sus oficinas se viven horas frenéticas. Con teléfonos que no paran de sonar, la orden es no usar mensajes de texto. Sólo llamadas de WhatsApp. Incluso, un gremio puso a disposición sus instalaciones y sus víveres. Agua y comida para lo que -imaginan- serán muchos días seguidos de militancia en la calle. Por eso, este lunes a la tarde convocaron a una reunión de urgencia en la sede del PJ en la calle Matheu a todo el Partido Justicialista, a dirigentes de todos los espacios que conforman Unión por la Patria, gremios, organizaciones sociales, curas villeros y artistas, entre otros. Originalmente el llamado para las tres de la tarde era en el Instituto Patria, pero “nos iba a quedar chico”, advierten. Será una mesa de coordinación de estrategia de cara a lo que viene. Mientras tanto, a las 18 hs, en el mismo lugar, Cristina encabezará un acto en recuerdo de los fusilados de José León Suárez. “Junio siempre fue un mes tremendo para el peronismo”, dijo desde Corrientes a modo de revisión histórica y de premonición de lo que pueda pasar este mes, antes del cierre de listas. Dos días después, volverá a dar un discurso público. "Cristina es Perón", decía una colaboradora del Patria. “No la ven”. La dirigente buscaba ilustrar que para la expresidenta la cárcel no es un castigo, sino un destino político. Un hecho constitutivo de la dirigente que cree que será encarcelada y proscripta en venganza por sus políticas de redistribución del ingreso. Por ese mismo motivo -explica- Cristina no se fue del país a pesar de la sugerencia de muchos. “Ella es inocente. Jamás lo haría”, afirma. Y pronostica -eventualmente- estará más activa que nunca desde su lugar de detención.