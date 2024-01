Deuda con importadores: tras la magra licitación del Bopreal, el BCRA recibe a la UIA

Tras la última licitación, el Central continuará realizándolas hasta fines de enero o hasta alcanzar el monto máximo de emisión de la Serie 1 de Valor Nominal u$s5 millones, por lo que lograr una mayor adhesión será clave para las próximas rondas.

Cabe recordar que, la UIA ya le había sugerido al ministro de Economía, Luis Caputo algunos cambios tras los cuales el BCRA extendió el beneficio de acceso al dólar mayorista para saldar deudas por importaciones pendientes al 12 de diciembre y la posibilidad de acceder a divisas a partir del 1 de abril mediante la venta de títulos con liquidación en moneda extranjera.

A pesar de los incentivos agregados en esta nueva convocatoria, aún no hubo interés por parte de los empresarios, incluso después de las sugerencias hechas por la cámara empresarial tras una reunión con Caputo.

El rechazo de las pymes

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) señalaron a Ámbito que se insiste en la urgencia de implementar un blanqueo en dólares para todas las pymes industriales. "Esto es fundamental para poder realizar compras de materias primas e insumos en un contexto crítico donde muchas empresas se encuentran paralizadas", explica Daniel Rosato presidente de IPA.

Y agrega: "La falta de insumos está generando una creciente demanda que podría agravarse y resultar en la interrupción de la producción". A lo que se refiere el empresario con blanqueo es que las pymes puedan girar dólares "los que puedan conseguir", ya sean propios o prestados de alguna manera, para poder pagar la materia prima en el exterior.

Rosato explica que el malestar de la industria pyme sobre el Bopreal radica en que esos bonos para las pymes "no son útiles", puesto que no los pueden utilizar debido a que "es un medio de pago que no es aceptado por los proveedores del exterior. Ningún proveedor del exterior le acepta bonos que vencen el 2027 a las pymes", ejemplifica. "Si no le hacen el pago anticipado, realmente el proveedor no entrega la mercadería", añade.

El empresario pyme asegura que los proveedores han dejado claro que solo aceptan pagos mediante transferencias en dólares o euros, "lo que hace incompatible el uso del Bopreal en el sector pyme industrial". Mientras las empresas grandes pueden respaldar o esperar al vencimiento del bono por sus casas matrices o estructura económica exterior, las pymes no cuentan con esa capacidad, puesto que carecen de la solidez financiera y no pueden permitirse esperar el largo plazo para cobrar, algo que tampoco los proveedores extranjeros estarían dispuestos a hacer.

De esta manera, concluye Rosato que no es una sorpresa para el sector pyme industrial "no funcionara el Bopreal" para atraer a los importadores.

Bopreal: por qué no son atractivos

Y es que como bien explica Sergio González, Head de Asset Management en Cohen, el Bopreal es básicamente un instrumento de “esterilización de pesos” que sirve también como solución al problema de cadena de valor que tienen los proveedores con respecto a la deuda que tienen con el exterior.

González indica que las condiciones que hoy tiene el bono "no son tan favorables" para los importadores que tienen la libertad de acción de elegir si suscribir o no este instrumento. Primero por los factores de desconocimiento, cosas que no saben del mercado, como a qué precio va a salir a cotizar el instrumento en el mercado secundario y eso genera incertidumbre y nadie quiere ser el primero en abrir esa puerta.

El analista sostiene que parece ser conveniente, en términos de mercado, "retener los pesos y considerar hacer inversiones con instrumentos como fondos money markets o T1(a 24 horas)", ya que se espera que venzan con una devaluación cercana al 2% anunciada por el Banco Central mediante el crawling peg.

Esto se debe a que al acercarse al final del plazo de suscripción, que es el 31 de enero, existe la posibilidad de suscribir los Bopreal utilizando más pesos" y hacerlo con mayores montos en moneda local, hoy en día permitiría ampliar su valor, ya que el precio del Bopreal al suscribirse se mantiene cerca de $800.

De esta manera, González sostiene entonces que hay dos aspectos en contra de los Bopreal. Por un lado, los proveedores e importadores "no mostraron una urgencia significativa para efectuar pagos". Sin embargo, se observa que existe interés en cancelar deudas utilizando el dólar CCL o dólar cable, lo que implica adquirir divisas en el mercado financiero para liquidar las deudas.

Esto, sin embargo, implica un impedimento posterior de 90 días sin acceso al mercado libre de cambios. Sin embargo, todavía queda mucho trecho por delante para el título para importadores y esta situación puede considerarse como una serie de "rounds", siendo cada semana un round diferente, y el último será el 31 de enero, fecha en la que se evaluará si el Bopreal fue una solución efectiva o no. Hasta ahora, las dos primeras licitaciones dejan un sin sabor.