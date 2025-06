Día del Padre 2025: el consumo no da señales de repunte y las ventas cayeron 1,7% anual

A pesar de los descuentos y promociones ofrecidas por más del 90% de los comercios, las ventas por el Día del Padre cayeron 1,7% interanual, medidas a precios constantes. Con un ticket promedio que no logró compensar la pérdida de poder adquisitivo, el consumo volvió a mostrar señales de enfriamiento en una fecha clave para el comercio minorista.

A pesar de las promociones y descuentos impulsados por más del 90% de los comercios, las ventas por el Día del Padre 2025 registraron una caída del 1,7% en comparación con el año anterior, medidas a precios constantes. Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que relevó 220 negocios en todo el país entre el viernes 13 y el sábado 14 de junio.

Según la encuesta de CAME, el 58% de los comerciantes consideró que el Día del Padre no tuvo impacto o sólo generó un leve movimiento que no cambió el panorama mensual. Apenas un 11,3% afirmó que la fecha fue determinante para mejorar las ventas.

Un factor que jugó en contra del comercio fue la coincidencia con un fin de semana largo, que desvió el foco de las compras hacia actividades recreativas y viajes, reduciendo la circulación en centros comerciales.

Desempeño por rubros compras Día del Padre: subas puntuales, caídas profundas

En el desglose por sectores, cuatro de los seis rubros relevados mostraron incrementos interanuales:

Equipos periféricos, accesorios y celulares : +9,7%

Electrodomésticos, artefactos del hogar y audio/video : +5,8%

Cosméticos y perfumería : +4,6%

Calzado y marroquinería: +0,6%

Sin embargo, las bajas en Indumentaria (-12%) y Librerías (-8,6%) arrastraron el resultado general a terreno negativo. La indumentaria, históricamente uno de los regalos más elegidos, fue la más afectada, reflejando una fuerte retracción en el gasto incluso en productos con descuentos.

unnamed.gif La caída de indumentaria y librería traccionó a la baja el consumo general

El comercio desplegó diversas estrategias para estimular el consumo —desde rebajas por volumen hasta financiación bancaria—, pero no lograron revertir la tendencia decreciente. El comportamiento del consumidor se mantuvo prudente, orientado a comparar precios y priorizar productos de menor valor o promocionados.

Además, se detectó un crecimiento sostenido del canal online en rubros como perfumería y librerías, lo que introdujo una mayor competencia para el comercio físico y contribuyó a ajustar aún más los márgenes de rentabilidad.