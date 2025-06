Día del Padre y vasectomía: cómo se relaciona esta práctica con las paternidades responsables en la Argentina

La organización Casa FUSA , en contexto de su campaña #PaternidadesResponsables, sostiene que "ser padre no necesariamente tiene que ver con procrear" y que la vasectomía es "un método anticonceptivo permanente, seguro y sencillo" para aquellos varones que no quieren tener más hijos o directamente no desean iniciarse en el rol.

La coordinadora del área de servicios de FUSA, María Victoria Simón , detalló a este medio que en el primer año del servicio realizaron alrededor de 250 procedimientos : "Cada año proyectamos realizar, para todos los servicios, un 10% más de consultas/procedimientos que el año anterior, pero hasta que no termine el año no hacemos comparaciones", apuntó.

Desde el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, ven una relación entre el acceso a esta intervención y la presencia de los padres en el hogar, a partir de "cambios en las dinámicas en las relaciones sexuales y de género".

Día del Padre y vasectomía: el camino hacia la planificación familiar

La organización sumó el servicio de vasectomía en el último año - sin bisturí, con anestesia local y una duración de 20 minutos- y su coordinadora afirmó que la mayoría de sus pacientes llegan cuando realizan campañas específicas, como es el caso de #PaternidadesResponsables para el Día del Padre 2025. Así, "la mayoría concreta su turno".

Sobre sus pacientes, Simón destaca que "muchos ya habían intentado hacerse una vasectomía en el sistema público o prepagas, pero la mayoría de las veces no concretaban por la demora para acceder al servicio".

dia del padre-padre-e-hijo-colorear-libro.jpg Desde el Ministerio de Mujeres de la Provincia consideran que el acceso a la vasectomía interpela a los hombres desde la "planificación familiar".

En esta misma línea, subraya: "En Casa FUSA, generalmente se brindan turnos a la semana siguiente de la consulta. Un diferencial que tenemos es que priorizamos brindar una rápida respuesta a quienes consultan".

Un factor que parece influir en la decisión es la confianza que inspira que personas del propio círculo hayan pasado por la misma experiencia: "Muchos pacientes se interesan por el procedimiento después de que un amigo, conocido o familiar se los haya recomendado. El boca a boca es clave, ya que sirve para disipar mitos y miedos", sostienen desde FUSA.

Y agregaron: "No solo vemos esto previo a la consulta, sino en la sala de espera. Aún sin conocerse se generan situaciones de charla y apoyo mutuo entre los presentes". Señalaron que en sus redes sociales a veces son las mismas mujeres quienes consultan por sus parejas.



Esto lo relacionan con que "históricamente fueron las mujeres quienes se hicieron cargo de las tareas de cuidado, incluyendo la de la salud". En ese sentido, desde la organización consideran que "promover la vasectomía es clave porque es una forma de hacerse cargo de la planificación familiar".

Sobre el perfil de los pacientes, Cohen destaca que "están muy informados" pero que su gran interrogante es si su rendimiento en la intimidad "se verá afectado" y cuál es el tiempo que necesitan para dejar de cuidarse.

"Les explicamos que por 4 días no deben tener vida sexual porque eso favorece la reconexión (de los conductos deferentes)", apuntó y agregó que también se indica un período de una semana sin actividad deportiva que pueda traducirse en golpes. También destacó la importancia de "cuidarse por tres meses hasta tener espermograma en cero" para de allí sí dejar de usar preservativo.

Día del Padre.jpg Las vasectomías aumentaron en los últimos 5 años y durante 2025 su auge sigue en alza.

Mitos y la importancia de la participación masculina

Para el especialista del Clínicas, este procedimiento se relaciona a "un aumento del hombre participando en las actividades familiares": "El hombre se ocupa de cambiar el pañal y también se ocupa de la anticoncepción". En esa línea, destacó la importancia de la charla en la pareja sobre la procreación.

"El hombre es cada vez más responsable de que la mujer no esté usando anticonceptivos. Cuando ya definieron que van a tener uno o dos hijos, cada vez la población controla más eso. No tiene sentido que una mujer tome por 10 años anticonceptivos o tenga un diu que puede fracasar", apuntó Cohen.

Lejos de los mitos asociados a la intervención, la misma tiene una eficacia mayor al 99,5% luego de los primeros tres meses, no es reversible y si bien se puede solicitar la recanalización de los conductos, no hay garantías de efectividad; los espermatozoides desaparecen y el funcionamiento del aparato no registra cambios. La vasectomía no previene infecciones de transmisión sexual (ITS), el único método que lo sigue haciendo es el preservativo.

Desde el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires, su director de Promoción de Masculinidad para la Igualdad Ariel Sánchez también sostiene que existe una relación entre el acceso a esta intervención y una mayor presencia masculina en el hogar.

Si bien Sánchez no considera una relación directa, a modo de causa y efecto, entre ambos fenómenos, sí señala "cambios en las dinámicas en las relaciones sexuales y de género, producto de los feminismos en la vida cotidiana de todas las personas: expectativas de vida, trabajos, el lugar ocupado dentro de una pareja y las tareas de cuidado".



En este último punto, un cuestionamiento que surge es "sobre quién debe cuidar y quién no", asociado a "todas las conversaciones que trajeron los feminismos que repercuten en la participación de los varones en el sistema de salud": "Eso puso a los varones en un lugar de sujetos que también pueden decidir y tienen que responsabilizarse sobre los cuidados de la salud sexual y reproductiva".

Ciberseguridad hijos padres internet "Si bien es hermoso tener un hijo, teniendo 46 dije 'no quiero pasar de nuevo esa etapa'", expresó Ariel. BBVA

Al modo de ver de Sánchez, "se transformaron las instituciones, al incorporar a los varones como sujetos a los que se podía interpelar en la salud sexual y reproductiva cuando históricamente, en la planificación familiar, quienes eran interpeladas eran las mujeres".

Además, el funcionario afirmó que desde el Ministerio de Salud provincial están trabajando en un "programa de formación a profesionales y ofrecimiento del servicio sin bisturí" en articulación con la organización internacional World Vasectomy Day.



Esto habilita a cada vez más servicios con una atención "muy rápida, ambulatoria y efectiva". En esa línea, Sánchez detalló que cuando se habilitan este tipo de turnos "se agotan inmediatamente": "Hay una demanda de varones que deciden por una decisión familiar", para que su pareja no vuelva a pasar por algún tipo de intervención porque "ella ya puso el cuerpo" o por una decisión de si quieren o no tener hijos.

Un caso personal: Ariel, 47 años y dos hijos

Ariel tiene 47 años, dos hijos (14 y 16) y se hizo la vasectomía hace un año. Desde los 40 que quería realizársela y destacó que a veces "los horarios eran complicados". Sin embargo, a través de su obra social, logró acceder a un turno para la intervención. Con su pareja, ambos se cuidaban al momento de la intimidad (él con preservativo, ella con pastillas anticonceptivas).

"Yo me la quería hacer por las dudas. Si bien es hermoso tener un hijo, teniendo 46 dije 'no quiero pasar de nuevo esa etapa'. Fui, hablé con el doctor, me hice el prequirúrgico y me operaron. A la hora salí y a las 3 horas ya estaba en mi casa", sintetizó.



También detalló que tiene conocidas que se ligaron las trompas de falopio pero que la experiencia no había sido muy positiva: "Mi señora no se quería ligar las trompas por lo que le contaron y le dije que cuando pudiera me hacía la vasectomía. Comparado a las trompas, lo mío fue simple".

También destacó cómo era hablar del tema con su círculo masculino: "Lo mas loco fue que hablándolo con amigos o conocidos, les decía 'che sabes que me lo quiero hacer' y me decían 'no, eso no se hace'. Muchos con la mente cerrada". A partir de su intervención empezó a interiorizarse más desde que se unió a un grupo en telegram con hombres que hablan de la experiencia.