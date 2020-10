Matías Rajnerman: "Las medidas van en la dirección, pero llegan tarde y no alcanzan"

Matías Rajnerman: Las medidas iban en la línea de lo que pedía el mercado: menos regulaciones y trabas para poder operar. Sin embargo, la respuesta no fue positiva y los dólares paralelos siguieron subiendo. Creo que esencialmente hay dos problemas. Por un lado, las medidas llegan tarde y son acotadas, por lo que no alcanzan a frenar una corrida y una incertidumbre que ya están bastante avanzadas. A la vez, cuando se toman tantas medidas en tan poco tiempo, el mercado lee más una falta de rumbo que una flexibilidad para cambiar cuando algo no funciona. En resumen, el “nuevo” enfoque de mejorar los incentivos a la oferta en lugar de aumentar las restricciones va en la línea de lo que demandaba el mercado, pero llega tarde y se queda corto.

P.: ¿Qué señal debería dar el Gobierno para intentar compensar lo que falta?

M.R.: El valor del tipo de cambio paralelo es el mayor en 30 años. Está incluso por encima del peor momento de 2002. Los valores del CCL y del blue no son representativos de la economía argentina. Pero como hay expectativas de devaluación y parece no haber techo, esa burbuja se sigue alimentando. Creo que hay dos claves que el mercado está demandado y que el Gobierno no está pudiendo mostrar. Una es estabilizar el mercado cambiario oficial, y para eso, en un contexto en donde la demanda no cede, lo que hay que hacer es conseguir una oferta de dólares. Por ahora eso pareciera que no está siendo posible. Una alternativa sería usar el swap con China, algo parecido con la plata del FMI. Y, por otro lado, están pidiendo una señal de mayor consistencia fiscal, pero el año que viene es electoral y la crisis económica va a seguir.

P.: El Gobierno está buscando dar algunas señales fiscales para 2021, ¿por qué no causan efecto?

M.R.: Por dos cuestiones. Primero porque sirven para el año que viene y el problema es urgente, es ya. El tema no es tanto cómo controlar el dólar el año que viene, sino cómo controlarlo mañana. Las reservas líquidas ya están en rojo y las netas están en mínimos de 2015. Son señales que ayudan, pero hay un problema temporal. Por el otro lado, el esfuerzo que pide el mercado es muy grande. Muchos economistas que no creemos tanto en una teoría monetaria de la inflación sí pensamos que cuando hay un exceso de oferta de pesos que se va al mercado cambiario hay un problema con la inflación. Eso es lo que se está viendo hoy en día (que se tuvo que emitir mucho y eso se fue al dólar). El esfuerzo que hay que hacer por el lado fiscal es mucho más grande del que se está haciendo y del que quizás se puede hacer en un año electoral.

P.: ¿Puede haber una aceleración de la inflación en la última parte del año?

M.R.: Sí, creo que va a estar por encima del 32% del Presupuesto. Mes a mes la inflación fue marcando un piso desde septiembre. En octubre va a estar bastante más cerca de 3% y en noviembre y diciembre es probable que aumente. En parte, por la cuestión cambiaria y porque se están empezando a ver algunas paritarias. Y me animo a decir que va a seguir en el primer trimestre del año que viene, aún con estabilidad cambiaria, sobre todo por el tema tarifario.