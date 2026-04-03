Patentamientos de maquinaria agrícola crecieron 21,4% en marzo, ante mejores expectativas comerciales y financieras + Seguir en









ACARA remarcó en un informe la incidencia de la mayor competencia, la buena cosecha y los créditos a tasas bajas. Sin embargo, advirtieron que las empresas deberán adaptarse a un nuevo modelo de negocios.

El segmento más relevante dentro de la maquinaria agrícola es el de tractores.

Los patentamientos de maquinaria agrícola cerraron marzo con números positivos, ante mejores expectativas comerciales y financieras. Desde el sector destacaron la incidencia de un mercado más competitivo, la buena cosecha y las condiciones de financiamiento, aunque remarcan que las empresas deberán adaptarse al nuevo modelo de negocios.

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La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que en el tercer mes del año se registraron 437 patentamientos, un 21,4% más que en febrero y un 24,1% más que en marzo de 2025. Dado que es el segmento más relevante dentro la maquinaria agrícola, la mejora fue explicada fundamentalmente por los incrementos en tractores.

Sin embargo, ACARA destacó que "cosechadoras continúan siendo el rubro más sólido, con buen nivel de crecimiento". Mientras tanto, las pulverizadoras, que es la división más pequeña, mostró un repunte mensual pero retrocesos interanuales.

image Las causas de las mejoras en maquinaria agrícola Desde la asociación remarcaron que, en el marco de Expoagro, "hubo múltiples lanzamientos de productos en varias marcas, una oferta muy completa y, además, una presencia creciente de importados de origen asiático que claramente llegaron para quedarse". Esa mayor competencia, sostuvieron, "derivó en condiciones comerciales atractivas para el cliente, que, respaldado por una cosecha cuantiosa y por líneas de crédito a tasas bajas —principalmente del Banco Nación—, volvió a concretar operaciones".

Sin embargo, ACARA alertó que "esta recuperación podría no sostenerse si ciertos factores no se corrigen". "Un volumen de negocios más reducido y mucho más competitivo presiona fuertemente sobre los márgenes, mientras que estructuras de costos de redes y terminales diseñadas para otra escala de industria generan tensiones adicionales, más aún en un contexto de tasas positivas, donde el capital de trabajo sigue siendo costoso", profundizó.

Un mercado más competitivo pero desafiante para las empresas John Deere concentró el 54,1% de las cosechadoras registradas y el 37,6% de los tractores, aunque en este último segmento se observó una mayor competencia de otras marcas. New Holland y Case fueron las otras dos firmas con mayor participación en el mercado. "En este escenario, resulta necesario adecuar los modelos de negocio a la nueva realidad, sabiendo que en toda transición hay ganadores y perdedores; de allí también la elevada volatilidad que viene mostrando la evolución del market share en los distintos segmentos. Hacia adelante, será clave observar la tasa de conversión de los boletos firmados y esperar los próximos 45 días, con la cosecha ya levantada, para determinar si el año efectivamente entra en una recuperación fuerte o si apenas consolida una mejora moderada", concluyó ACARA.