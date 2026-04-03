Batacazo: Thiago Tirante eliminó al 9° del mundo y habrá duelo argentino en semifinales de Houston + Seguir en









Venció a Ben Shelton por 6-7, 6-3 y 6-4 en cuartos de final del ATP 250 y enfrentará a Román Burruchaga, que también superó a un favorito. Ambos escalan posiciones en el ranking mundial.

El platense, ubicado en el puesto 83 antes del torneo, alcanzó así su segunda victoria ante un jugador del Top 10. @Argentenis1

Thiago Tirante derrotó al estadounidense Ben Shelton, número 9 del ranking mundial y máximo preclasificado del torneo, por 6-7 (5), 6-3 y 6-4, y avanzó a las semifinales del ATP 250 de Houston. La diferencia de 74 puestos entre ambos no encontró correlato en la cancha, donde el argentino impuso condiciones durante todo el partido. Se suma a las victorias de sus compatriotas Navone y Ugo Carabelli.

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Tirante sostuvo un nivel elevado a lo largo del encuentro y no cedió su servicio en ningún momento. Frente a uno de los mejores sacadores del circuito, logró quebrar en dos oportunidades y acumuló ocho aces, con un porcentaje cercano al 90% de los puntos ganados con el primer saque. Esa solidez resultó decisiva para revertir el inicio adverso.

El platense, ubicado en el puesto 83 antes del torneo, alcanzó así su segunda victoria ante un jugador del Top 10. La primera había sido en 2024, cuando derrotó a Rublev —entonces número 8 del mundo— en su camino a la semifinal del torneo de Bastad. El impacto también se refleja en el ranking: de manera virtual, Tirante asciende hasta el puesto 71, el mejor de su carrera, y podría escalar hasta el 64° en caso de llegar a la final.

En tanto, Román Burruchaga, 77° del mundo, derrotó al también estadounidense Learner Tien (22°) por 7-5 y 6-4 en una hora y 34 minutos, lo que garantiza presencia argentina en la final del certamen. Con ese resultado, el argentino asciende virtualmente 11 posiciones y se ubica en el puesto 66 del mundo.

El historial entre Tirante y Burruchaga El hijo de Jorge Burruchaga, campeón del mundo en México 1986, alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales de un torneo ATP. El enfrentamiento entre ambos compatriotas será el primero a nivel del circuito mayor, aunque el historial en el nivel Challenger favorece a Burruchaga por 3 victorias a 1.

Shelton, en tanto, acumulaba una racha de 21 victorias y 5 derrotas en suelo norteamericano desde julio, con títulos en el Masters 1000 de Toronto en agosto y en Dallas en febrero. Su récord contra tenistas argentinos era de 12 victorias y una sola derrota, ante Báez en Auckland a comienzos de año. Tirante sumó una nueva.

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