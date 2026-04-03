China avanza en la regulación de los "humanos digitales" y prohíbe servicios adictivos dirigidos a menores + Seguir en









La Administración del Ciberespacio publicó un borrador normativo que exige etiquetado obligatorio para los seres humanos virtuales y veda las relaciones íntimas digitales con menores de 18 años. El período de consulta pública se extiende hasta el 6 de mayo.

Las nuevas normas pretenden cubrir un vacío en la regulación del sector de los humanos digitales.

El organismo regulador del ciberespacio de China publicó un borrador de normativa para supervisar el desarrollo en línea de los denominados "humanos digitales", en el que se exige un etiquetado claro y se prohíben los servicios que puedan inducir a error a los menores o fomentar la adicción.

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Las normas propuestas por la Administración del Ciberespacio exigirían el uso de etiquetas destacadas de "humano digital" en todo el contenido de seres humanos virtuales, y prohibirían que dichos seres proporcionen relaciones íntimas virtuales a menores de 18 años.

Según la agencia EFE, el borrador también prohibiría el uso de información personal de terceros para crear humanos digitales sin su consentimiento, así como el empleo de humanos virtuales para eludir los sistemas de verificación de identidad.

Los humanos digitales tienen además prohibido difundir contenidos que pongan en peligro la seguridad nacional, inciten a la subversión del poder del Estado, promuevan la secesión o socaven la unidad nacional. Asimismo, se recomienda a los proveedores de servicios que prevengan contenidos de carácter sexualmente sugerente, con escenas de terror o crueldad, o que inciten a la discriminación étnica o regional.

La medida se enmarca en la estrategia quinquenal que China publicó el mes pasado, en la que el país dejó claras sus ambiciones de adoptar de forma agresiva la inteligencia artificial en toda su economía, acompañada de un endurecimiento regulatorio para garantizar la seguridad y la alineación con los valores socialistas del país.

Un vacío normativo que se busca cerrar Las nuevas normas pretenden cubrir un vacío en la regulación del sector de los humanos digitales, estableciendo límites claros para el desarrollo de la industria, según un análisis publicado en la página web del propio regulador del ciberespacio. El borrador señala que la regulación de los humanos virtuales digitales ya no es meramente una cuestión de normas sectoriales, sino que se ha convertido en un problema científico estratégico que afecta a la seguridad del ciberespacio, los intereses públicos y el desarrollo de alta calidad de la economía digital. Los proveedores también deberán intervenir y brindar asistencia profesional cuando los usuarios muestren tendencias suicidas o de autolesión.