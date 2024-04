Exclusivo: la reforma del sector financiero que estudia Javier Milei, el furor por el "dólar mix" y la paciencia de Luis Caputo

El Presidente sigue con la idea de ir hacia un sistema de "banca libre anti corridas", donde los depósitos a la vista estarían un 100% encajados. Caputo no arriesga con el cepo y los profesionales liquidan dólares para pagar la tarjeta de crédito bajo una nueva modalidad.

El presidente Javier Milei no descarta las propuestas más disruptivas que exhibió durante la campaña electoral. La idea de una banca libre “anti corridas” ronda las conversaciones que sostiene con un economista español sobre la profunda reforma del sistema financiero que quiere llevar adelante. Mientras tanto, Luis Caputo sigue seduciendo inversores con el ancla fiscal pero no apura la salida del cepo. En los barrios cerrados se impone una nueva moda: los profesionales que liquidan “ dólar mix” para pagar la tarjeta de crédito.

El rayo Baglinizador atraviesa a la política argentina. El pragmatismo que los libertarios despreciaban hasta el 9 de diciembre, cobró protagonismo a partir del 10. No hubo dolarización a cualquier precio, no se cerró el Banco Central, aumentó el impuesto País y también el que grava a los combustibles líquidos, todo eso sin que el mandatario tuviera que cumplir la promesa que hizo en 2021: “Antes de subir un impuesto, me corto un brazo”.