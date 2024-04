En el Día del Libro: las 10 obras literarias más vendidas de la historia

Los 10 libros más vendidos en el mundo

Don Quijote de la Mancha

Es la obra literaria más vendida de la historia, con 500 millones de copias. La novela escrita por el autor español Miguel de Cervantes Saavedra y publicada en dos partes, en 1605 y 1615 respectivamente, es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal y una de las primeras novelas modernas.

Harry Potter

Desde el lanzamiento de la primera novela titulada "Harry Potter y la piedra filosofal", la saga de este aprendiz de mago y sus amigos se convirtió en una de las más vendidas de la historia, con más de 400 millones de copias entre las siete novelas. Los libros fueron traducidos a más de 65 idiomas y distribuidos por todo el mundo.

Historia de dos ciudades

El libro escrito por Charles Dickens ha vendido más de 200 millones de copias, siendo el título más difundido del autor inglés considerado el mejor novelista de la época victoriana. Esta publicación de 1859 narra la vida en el siglo XVIII, en la época de la Revolución francesa.

El Señor de los Anillos, de J. R. R. Tolkien

El Señor de los Anillos (título original en inglés: The Lord of the Rings) es una novela de fantasía épica escrita por el filólogo y escritor británico J. R. R. Tolkien, sobre la cuál se inspiró la saga de películas. La novela tiene más de 150 millones de libros vendidos en el mundo.

El principito de Antoine, de Saint-Exupéry

EL PRINCIPITO.jpg El principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Este clásico de la literatura fue publicado en 1943, en francés. Es el libro más traducido del mundo a diferentes idiomas. Según Petit Prince Collection, la historia ha sido traducido a 577 idiomas y dialectos. Se estima que ha vendido más de 140 millones de copias.

Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas

Con más de 100 millones de libros vendidos, la novela de fantasía escrita por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, bajo el seudónimo de Lewis Carroll, es una de la más vendidas desde su fecha de publicación en 1865.

Las Crónicas de Narnia

Otra novela de fantasía que tiene más de 100 millones de copias vendidas. Las Crónicas de Narnia es una serie de siete novelas escritas por el autor británico C.S. Lewis. La serie narra las aventuras de varios niños que descubren un mundo mágico llamado Narnia, poblado por criaturas fantásticas y gobernado por Aslan, un león sabio y benevolente que es una representación de Cristo.

Diez negritos, de Agatha Christie

Diez negritos, o eventualmente, Y no quedó ninguno, cuyo título original en inglés es Ten little niggers, es una novela policial de la escritora británica Agatha Christie, publicada originalmente en Reino Unido en 1939. El título hace referencia a una canción infantil y fue cambiado a And Then There Were None en la primera edición de Estados Unidos. La publicación cuenta con 100 millones de libros vendidos.

El código Da Vinci

Codigo Da Vinci.jpg Código Da Vinci, por Dan Brown.

Esta novela de misterio escrita por Dan Brown y publicada por primera vez en 2003, se convirtió en un best-seller con más de 80 millones de ejemplares vendidos. La obra fue traducida a 44 idiomas.

El Alquimista

Esta novela forma parte de la literatura latinoamericana. Escrita por el brasileño Paulo Cohelo y publicada en 1988, esta obra acumula más de 65 millones de copias vendidas. El libro trata sobre los sueños y los medios que utilizan las personas para alcanzarlos, sobre el azar en las situaciones de la vida y las señales que se presentan a lo largo de esta.