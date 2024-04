Dolores Fonzi sobre el apoyo de Guillermo Francella a Milei: "No me esperaba otra cosa"







La actriz y directora reconoció que las diferencias ideológicas que mantiene con el actor de El Encargado le impiden imaginar la posibilidad de que compartan algún proyecto.

La actriz no dudo en diferenciarse de su colega.

Dolores Fonzi sentó su posición sobre la situación que atraviesa la cultura en la Argentina y convocó a una marcha en defensa del cine nacional. En ese sentido, no dudó en apuntar contra Guillermo Francella por recientes declaraciones en las que se mostró optimista frente a la situación del país y apoyó la gestión de Javier Milei.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“No me esperaba otra cosa, la verdad. A él no lo conozco, lo poco que conozco de él, no sé si está bueno”, sostuvo la protagonista y directora de Blondi en diálogo con Intrusos (América) en torno a los dichos de su colega.

Y agregó: “Nancy Dupláa fue punta de lanza en esta manera de ver lo que dijo este actor que se ganó un lugar con su talento, con su trabajo, su esfuerzo, que ahora no contempla el esfuerzo y trabajo de otros. No sé, lo deja medio afuera para mí”.

Además, reconoció que las diferencias ideológicas que mantiene con el actor de El Encargado le impiden imaginar la posibilidad de que compartan algún proyecto. “No... Como directora, no (trabajaría con él). Voy a trabajar con gente con la que me es fácil comunicarme, con alguien tan en las antípodas de mi pensamiento, no sé qué puedo hacer. Nada”, lanzó con total sinceridad.

Qué había dicho Guillermo Francella sobre la gestión de Javier Milei A fines de marzo, Guillermo Francella opinó sobre el gobierno de Javier Milei y las medidas que tomó el presidente durante sus primeros 100 días de gestión. “¿Cómo estás viendo el país?”, le consultó Eduardo Feinmann al aire de Radio Mitre. “Con esta incertidumbre de ver cuándo termina el goteo y la gente empieza a disfrutar un poco más de estas medidas”, reveló el actor. En cuanto a los cambios en materia de economía, sumó: “Las medidas eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijo en la campaña y lo cumplió taxativamente”. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, explicó. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, concluyó.