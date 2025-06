Cómo escapó el único sobreviviente del accidente aéreo en India

sobreviviente india.jpg El ministro del Interior, Amit Shah, se reúne y conversa con el único superviviente del accidente aéreo. ANI

“Cuando me levanté, había cadáveres a mi alrededor. Me asusté. Me levanté y corrí. Había trozos del avión a mi alrededor (…) Alguien me agarró y me metió en una ambulancia y me llevó al hospital”, relató desde su cama hospitalaria al Hindustan Times.