La Bolsa y la economía, por ahora, desconectadas: tras el salto del S&P Merval, ¿qué se proyecta para 2025?

PBI y acciones para 2025

La perspectiva de crecimiento económico de Argentina es favorable para 2025, por eso, esta suba estelar del índice podría mantenerse. Cabe destacar que el REM prevé que la actividad se incremente un 4,5% durante este año. Por este motivo, la consultora señala que la tendencia del S&P Merval podría sostenerse. "Así se ha dado en otros países del mundo con cambios de régimen económico, donde el mayor crecimiento económico se reflejó también en sus respectivos índices de acciones", analiza Delphos.

En ese mismo sentido, el economista Gustavo Ber añadió: "El optimismo financiero responde a que los inversores buscan habitualmente descontar los progresos en el plan económico que se fueron materializando. Asimismo, se extiende dado que continúa vigente la expectativa positiva para este año".

Pero, desde la consultora se preguntan cuánto de ello ya se encuentra descontado en precios, debido a que el Merval, medido en dólares, se encuentra en máximos históricos reales, es decir, ajustado por inflación estadounidense. "Lo que vemos es que la gran mayoría de las acciones argentinas cotizan a múltiplos entre razonables y elevados, ya no regalados, que desde nuestra perspectiva exigen delivery de promesas", se apuntó.

Paniagua coincidió en que, más allá de la suba descomunal que se dio en el selectivo durante 2024, "las acciones argentinas venían muy castigadas con lo que es el resto de la región" y actualmente tienen una cotización más "adecuada".

Rebalanceo de carteras

Tras la estelar suba del selectivo, Delphos recomienda rebalancear carteras. Sin embargo, la sugerencia no viene de la mano de que la bolsa local no tenga potencial, sino porque plantea que no todas las acciones de empresas se exponen al prometedor futuro de la economía, y no todas pueden justificar sus altas valuaciones.

En ese sentido, Ber coincidió con esta visión, y destacó que los mercados financieros respondieron con mayor rapidez que la economía real, por lo que estima que las ganancias de las acciones podrían ir "reduciéndose" a medida que la economía vaya ganando ritmo dado que los mercados financieros ya lo estuvieron anticipando.