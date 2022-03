Fitch, Moody's y MSCI bajaron la calificación a Rusia y ya lo consideran un país aislado y en riesgo de default

"La rebaja en varios niveles de la nota de Rusia y el mantenimiento de una vigilancia (...) han sido provocados por la severas sanciones que los países occidentales han impuesto a Rusia", en especial contra el banco central y las grandes instituciones financieras, en respuesta a la invasión militar a Ucrania, precisa Moody's en un comunicado. La agencia de calificación financiera alude a un "creciente riesgo de perturbación" en lo referente a la devolución de la deuda rusa debido a las "sanciones coordinadas" y a las "grandes inquietudes sobre la voluntad de Rusia" de honrar su deuda.

Fitch augura a su vez que habrá sanciones más severas contra los bancos rusos. La agencia afirma que en el caso de que se prolongue el conflicto, en un contexto de frágil crecimiento económico, el riesgo de inestabilidad política será más importante en Rusia.

El 28 de febrero de 2022, MSCI lanzó una consulta con inversores institucionales internacionales sobre la accesibilidad y posibilidades de inversión al mercado de valores ruso. Durante la consulta, MSCI recibió respuestas de participantes del mercado global incluido propietarios de adctivos, administradores de activos y corredores de bolsa. "Una abrumadora mayoría confirmó que en la renta variable rusa actualmente no se puede invertir y que los valores rusos deben eliminarse del MSCI Índices de Mercados emergentes". Los participantes destacaron desarrollos negativos recientes que condujeron a un deterioro de la accesibilidad del mercado de valores ruso a los inversores institucionales internacionales, hasta tal punto que no cumple con los requisitos de Accesibilidad al Mercado para Mercados Emergentes".

El banco central del país prohibió a los emisores de deuda en rublos abonar los intereses a inversores extranjeros, medida que se suma a la prohibición de que los extranjeros vendan activos rusos o de transferir capitales fuera del país. Asimismo, la Bolsa de Moscú permanecerá cerrada por cuarto día consecutivo.

Si en primera instancia existían dudas sobre si se podían pagar los cupones de la deuda, el Banco Central explicó Bloomberg que los emisores pueden decidir pagar los cupones, pero los depositarios de los valores no harán efectivo el pago. Las dos principales cámaras de compensación del mundo, Euroclear y Clearstream, ya no están operando con deuda rusa. En la práctica, las inversiones en Rusia están congeladas: los extranjeros no pueden vender los activos ni cobrar intereses o depósitos. Ni siquiera los rusos pueden, de momento, vender sus acciones en Bolsa.

Según la agencia Interfax, el veto tendrá una duración de medio año. La decisión, consecuencia de las severas sanciones financieras, puede abocar a la deuda rusa a un impago técnico, si bien no existen precedentes de pagos autorizados pero no desembolsados. Inversores extranjeros tienen 26.000 millones en deuda pública denominada en rublos, llamada OFZ, y mañana es fecha de pago de cupón.

“Una voluntad potencialmente más débil por parte del gobierno ruso para servir su deuda a tiempo y en su totalidad aumenta la probabilidad de resultados crediticios más severos para los de la deuda rusa”, dijo Moody’s, sin tocar de momento la calificación. “Es probable que se trate de un impago técnico, veremos cuánto tiempo dura”, aseguró a Bloomberg Nick Eisinger, codirector de renta fija emergente de Vanguard Asset Management en Londres.

Este jueves, el rublo ruso cayó a nuevos mínimos históricos frente al dólar y el euro después de que las agencias calificadoras Fitch y Moody’s rebajaran la calificación de la deuda soberana de Rusia a la categoría de "basura". El rublo se deprecia más de un 9% frente al dólar a 116,8 y cae casi un 8% frente al euro a 125,1 en la Bolsa de Valores de Moscú, la primera vez que el rublo cotizaba por debajo de 110 frente al dólar en Moscú y el dólar. Por primera vez supera los 123 frente al euro.