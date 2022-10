Monotributo: aumentarían cuotas de obra social para las categorías más altas

Con esta modificación -de ser aprobada- finalizará el sistema en el que todos los contribuyentes pagan una suma fija en concepto de obra social, ya que a partir de 2023 el monto estará sujeto a cada categoría.

El cambio instrumentado en la ley de Monotributo comprenderá esencialmente a las categorías mas alta, ya que las categorías A,B y C no tendrán cambios y seguirán abonando 1775,18 pesos, con lo cual casi el 70 por ciento de los mas de 1,9 millones de monotributistas no tendrán ninguna suba.

El articulo establece que a partir de la promulgación de la ley se establecerán nuevos montos en concepto de obra social para las categorías comprendidas entre la D y la K.

En sentido se fijan los siguientes montos, según la categoría: D, 3.638,26; E, 4.452,02; F, 5.145,02; G, 5.512,52; H, 6.615,02; I, 8.190,03; J, 9.166,53; K, 10.505,29.