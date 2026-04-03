La canasta de Pascuas acumuló aumentos de hasta 63% + Seguir en









Un relevamiento midió el impacto inflacionario en los productos típicos de Semana Santa: pescados, huevos de chocolate y roscas artesanales encabezan los incrementos interanuales al alza.

Los huevos de chocolate tienen el valor promedio se ubicó en $29.900, un 36% por encima del registrado en 2025.

La canasta básica de Pascuas registró una suba de hasta 63% en comparación con 2025, según el último estudio elaborado por la consultora Focus Market, que mide anualmente los precios de los productos más consumidos por los argentinos durante la Semana Santa.

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En el segmento de pescados, el calamar fue el producto con mayor incremento: el kilo subió 58% respecto al año anterior. Le siguieron el filet de merluza con un alza del 27%, la milanesa de pescado con 15% y los 250 gramos de kanikama con 9%.

Según explicó a C5N Damián Di Pace, director de Focus Market, la suba del calamar responde principalmente a factores externos: una mayor demanda internacional —especialmente desde China y Europa— que presiona los precios domésticos vía arbitraje exportador, incluso en un contexto de buena captura local. La merluza, en cambio, tiene un perfil más orientado al mercado interno y precios internacionales estables, lo que limitó su traslado a valores de góndola.

Pascuas Pescado Canasta Viernes Santo Supermercado Mariano Fuchila En el rubro de los huevos de chocolate, el valor promedio se ubicó en $29.900, un 36% por encima del registrado en 2025. El Mini Eggs x 24 unidades fue el que más aumentó, con un incremento del 49% interanual, seguido por el Huevo Sorpresa de 150 gramos con 45%, el modelo más chiquito de 17 gramos con 40% y el Huevo Sorpresa de 20 gramos con 38%.

El cacao, detrás del encarecimiento del chocolate Di Pace atribuyó el encarecimiento de los huevos de chocolate principalmente al shock que sufrió durante 2024 el precio internacional del cacao, impulsado por problemas climáticos, plagas y una caída en la producción de África Occidental, región que concentra más del 60% de la oferta global. Ese contexto llevó el insumo a valores récord, con fuerte impacto en los costos de la industria chocolatera local.

En el segmento de roscas artesanales, el incremento más pronunciado correspondió al modelo de 500 gramos, cuyo precio trepó de $8.000 en 2025 a $13.000 en 2026, acumulando un alza del 63%. La rosca de 900 gramos subió 52%, al pasar de $16.500 a $25.000 en el mismo período.

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