Presupuesto 2024: cómo inciden las proyecciones oficiales a la hora de definir en qué invertir

Presupuesto 2024: ¿son factibles las metas estipuladas?

En general, los operadores del mercado coinciden en que los objetivos de los presupuestos nacionales no suelen cumplirse y que, por lo tanto, no se les asigna mayor importancia. Además, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, explica que "desde un punto de vista más técnico, las metas planteadas son difíciles de cumplir porque se están acumulando desequilibrios cada vez mayores y ordenar todo eso dejaría atrás esas metas y, no ordenarlo, también".

Por ejemplo, en cuanto a la inflación, el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA que incluye consultoras, entidades financieras y centros de investigación locales e internacionales, estimó una inflación de 169,3% para el presente año. Sin embargo, en el texto del gobierno nacional habla de una cifra anual de 135%.

Por su parte, Mateo Reschini, Senior Research Analyst en Inviu, señala que la recuperación de la economía proyectada para 2024 también parece difícil de lograr ya que depende de otras medidas que se deberían tomar con relación, por ejemplo, a la apertura económica.

"Si se mantiene un tipo de cambio a $607, probablemente se sostenga un control de capitales y, excepto en el caso de que entren muchísimas divisas, eso puede seguir resintiendo la actividad como se viene viendo", afirma.

En cuanto al tipo de cambio, los mercados de dólar futuro ajustaron su valor a $630 para diciembre de este año. En ese sentido, las proyecciones del Palacio de Hacienda claramente no parecen ir en consonancia con las expectativas del mercado.

Presupuesto 2024: ¿cómo impactarán las proyecciones en las inversiones?

¿Pueden incidir dichas proyecciones en la planificación de sus estrategias de inversión para 2024? Todos los especialistas consultados coinciden en que no es recomendable tomar las proyecciones como referencia al momento de definir las inversiones del año siguiente.

En ese sentido, la economista y asesora financiera Elena Alonso sostuvo que las proyecciones plasmadas en el Presupuesto 2024 difícilmente sean cumplidas y que la incertidumbre generalizada perjudica a las inversiones y hace que los inversores se vuelvan más cautos, a la espera de ver cómo se manejen las variables después de diciembre.

En el marco planteado, Alonso agregó que los inversores que apuntan a alternativas clásicas, suelen comprar dólares, o hacer inversiones más conservadores, como la adquisición de inmuebles.

Por su parte, el experto en mercados Marcelo Bastante aseguró que hasta el 22 de octubre se estima que el dólar oficial y los financieros seguirán bajo control. Por lo tanto, explicó que eso genera una oportunidad para el carry trade, es decir, aprovechar los altos rendimientos en pesos que ofrece el menú de inversiones como, por ejemplo, los bonos que ajustan por CER.

"Para protegerse de un eventual salto cambiario luego del 22 de octubre, la recomendación sería buscar cobertura en valores negociables en dólares o dollar linked", afirmó Bastante. Entre los bonos cortos dollar linked, mencionó particularmente a los T2V4 y los TV24 como alternativa de inversión.

Para acceder a los bonos dollar linked, también remarcó la alternativa de los Fondos Comunes de Inversión que inviertan en ese tipo de instrumentos. "La ventaja de estos activos es que el inversor puede concretar la inversión en pesos, y no necesita desembolsar dólares", aclaró.