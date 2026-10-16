Productividad en retroceso: los argentinos trabajan más, pero producen un 6% menos por hora que hace 10 años

Según el INDEC, la productividad por hora en Argentina cayó un 6% en diez años; pese al alza del 11% en horas trabajadas y del 14% en capital, la producción no creció.

La productividad por hora en Argentina bajó un 6% comparado con el nivel que tenía hace diez años , según las cuentas nacionales del INDEC . A pesar de ello, entre 2016 y 2025, las horas trabajadas aumentaron 11% y los servicios de capital, 14% . Esto implica que, por más que se incrementaron el trabajo y el capital, no hubo un crecimiento en la producción.

Según Fundación Mediterránea , cada hora de trabajo cuenta hoy con algo más de capital que en 2016 (+3%) y, aun así, produce menos. La brecha se explica por la productividad total de los factores (PTF), que retrocedió 7% en el período . En Argentina, la PTF muestra una tendencia descendente desde 2016: "Tomando ese año como base 100, el indicador cayó hasta 90 en 2024 y se recuperó parcialmente a 93 en 2025, sin revertir el retroceso acumulado. El resultado muestra que sumar recursos no alcanza. También importa cómo se combinan el trabajo y el capital".

Según datos de la Cuenta de Generación de Ingresos del INDEC , en la división por sectores los resultados son heterogéneos. Mientras que hoteles y restaurantes (-16%) y comercio (-15%) registran los mayores retrocesos, seguidos por construcción (-11%), electricidad, gas y agua (-10%), industria (-9%) y pesca (-8%) . En el otro extremo, minería (+21%) e intermediación financiera (+14%) muestran avances significativos.

" Desde 2023 aparece una leve recuperación en la productividad por hora, que se ubica un 2% por encima de la de ese año. Pero la mejora sale de pocos sectores, el agro sube 41%, aunque buena parte de ese salto es el rebote tras la sequía de 2023, lo siguen intermediación financiera (+24%) y minería (+23%). En cambio, construcción (–8%), comercio (–6%) e industria (–4,5%) siguen cayendo y suman pérdidas a las que ya acumulaban desde 2016 ", aclararon desde Fundación Mediterránea .

A raíz de estos valores, el informe indica que los sectores donde la productividad laboral cayó entre 2023 y el último año reúnen el 71% de las horas trabajadas en el primer trimestre de 2026 . En otras palabras, explicaron que dos de cada tres horas trabajadas corresponden a actividades cuya productividad todavía no recuperó los niveles de 2023 . Los sectores que más mejoraron desde 2023, agro, minería e intermediación financiera, reúnen apenas el 8% de las horas trabajadas .

Productividad en Argentina: el diagnóstico de la década

El informe “Medición de la productividad 2016-2025 y el stock de capital 2004-2025 de la República Argentina”, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reveló que entre 2016 y 2025 (con la única excepción de 2020 por la pandemia), la economía invirtió más recursos —es decir, usó más capital (máquinas, tecnología, infraestructura) y más trabajo (horas hombre)—, pero la producción total (el valor agregado) creció por debajo de esos insumos.

"En 2025 se produjo un cambio de tendencia, ya que la PTF (Productividad Total de los Factores) creció un 2,8% con respecto de 2024, por primera vez desde 2016 y tomando como excepción la pandemia de 2020. Esto se debió a un crecimiento del VAB (Valor Agregado Bruto) a precios básicos de 3,6% anual, con una contribución de los servicios de capital de 0,6 puntos porcentuales (p.p.) y del factor trabajo medido en horas trabajadas de 0,2 p.p", explicaron desde el INDEC.

Stock de capital: se actualiza la serie tras 20 años

El INDEC, además de publicar por primera vez una serie de la productividad de la economía argentina, actualizó la serie del stock de capital después de 20 años. Se trata de medir el valor acumulado de todos los activos fijos físicos que posee el país y que se utilizan para producir bienes y servicios: maquinarias, equipos, herramientas, edificios, infraestructura y viviendas.

Al respecto, Federico Forte, economista principal en BBVA Research, reveló los datos que consideró interesantes: "Entre 2004 y 2025, el stock de capital creció a una tasa promedio anual de 2,6%. Según la serie previa que había (1990-2006), entre 1990 y el 2000 también había crecido a una tasa promedio de 2,6% anual. Luego vino la crisis de 2001 y el promedio 1990-2006 terminaba dando +2,2% anual".

Si se compara por décadas, entre los años 2005-2015, el stock de capital creció a una tasa de 3,6% año contra año promedio y en 2015-2025, a una tasa de 1,5% anual.

Lo que se viene

Según concluyeron desde Fundación Mediterránea, "si la economía no logra producir más por cada hora trabajada, se reduce el margen para mejorar los ingresos sin aumentar los costos por unidad producida". Para estos expertos, revertir esta dinámica requiere mejorar la productividad total de los factores (PTF).

"Las empresas son centrales en este proceso, porque allí se incorporan tecnologías, se innova y se definen las formas de organizar la producción. Pero su capacidad para mejorar la eficiencia no depende solo de decisiones individuales, también requiere instituciones sólidas y un marco regulatorio que acompañe la inversión, la innovación y la competencia", ampliaron.