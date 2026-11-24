La CEO de Winco resaltó el proceso de la empresa durante el segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate.

La CEO de Winco , Leila Goldcher , destacó el proceso de transformación de la empresa para adaptarse a la nueva realidad durante su paso por el segundo panel de la Cita de CEOs de Ámbito Debate , moderado por el editor de Economía de Ámbito, Juan Pablo Marino .

Goldcher se refirió a la historia de Winco y recordó: “ Inicia en 1954 y a muchos les trae una sonrisa por recordar el tocadiscos en la casa de sus abuelos y padres. Esa marca logró democratizar el acceso al audio y eso es lo que retomamos en 2003 ”.

“Mi padre junto a su socio adquiere la marca, que estuvo 20 años inactiva en Argentina, y deciden volver a imponer el audio en los hogares argentinos. Como segunda generación tenemos más de 250 artículos en nuestro portfolio que pasan por cuidado personal, pequeños electrodomésticos, audio, climatización. La idea es que haya un Winco en cada hogar y no sea solo un recuerdo ”, expresó.

Por su parte, Goldcher puso el foco en las escalas de las compañías. “ Ser una pyme, ya es un desafío en sí ”, reconoció y contrapuso que “ la ventaja competitiva que tiene Winco es la capacidad de adaptación y reconversión ”.

“Tuvimos que ver cómo buscamos adaptarnos frente a un cambio de reglas constante en Argentina. Entre fabricar o importar, Winco no eligió una u otra , sino que hizo un análisis de cada artículo frente a los cambios en los costos de fletes, las necesidades de los clientes y vamos haciendo un mix en base a donde consideramos que hacemos más eficiente nuestro trabajo”, destacó.

Sobre el impacto de las pymes en el tejido productivo, graficó: “Hoy tenemos más de cinco líneas de producción y seguimos apostando en ese sentido porque detrás de cada pyme hay familias y mucha inversión puesta en que la fábrica se sostenga”.

Al trazar un balance del año, resaltó que “tanto el consumo como la competencia y el mundo están cambiando mucho, pero fue un muy buen año en el que crecimos más de un 20% en facturación y vamos a cerrar con 10 millones y nuestra idea es haber crecido un 25% en unidades, con una proyección de 20% de crecimiento para el año que viene”.

Los cambios de tendencia de los consumidores

Por otra parte, Goldcher miró el rol de los clientes y apuntó: “Hoy el consumidor es mucho más exigente porque tiene más información para elegir. No busca un producto, sino una experiencia”.

“Eso fue lo que en los últimos años intentamos desarrollar e hicimos una inversión en marketing 360 para tratar de llegar al consumidor. Hace dos años nos mudamos a un predio de más de 10.000 metros en el polo tecnológico de Parque Patricios que nos permitió darle a nuestro cliente una experiencia de compra más rápida y que haga un buen negocio”, explicó.

Sobre este punto, subrayó: “Logramos reducir un 25% el tiempo de entrega del producto y eso para un retail es muy importante”.

“Nuestra mayor inversión fue ver cómo mejoramos la experiencia y la posventa. Hoy tenemos en todo el país más de 80 servicios técnicos para que el cliente nos compre una vez y tenga buena recompra y puede encontrar la marca por todo el país y verse respaldado”, afirmó.

Las perspectivas para 2027

Pensando a futuro, Goldcher admitió que “en los últimos años hubo un contexto difícil para nuestro rubro, que fue particularmente golpeado” y contrapuso: “Nosotros, con decisiones muy responsables, inteligentes y eficaces, logramos surfear la ola, con un año de crecimiento”.

“Ahora tenemos que seguir proyectando como segunda generación que quiere hacer crecer la marca. Buscar nuevas opciones, adaptarnos a las nuevas tecnologías y todo lo que la inteligencia artificial tiene para brindarnos para satisfacer las necesidades de los clientes”, apuntó.

“Trabajamos mucho en esa experiencia y mi desafío personal es que no me digan más ‘Yo tenía un Winco’, sino que me digan ‘yo tengo un Winco’”, concluyó.