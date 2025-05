Remonetización en dólares: en los supermercados no esperan un giro hacia compras en moneda extranjera

Desde fines de febrero, los precios de bienes y servicios pueden exhibirse en dólares estadounidenses o en otra moneda extranjera, además de en pesos. La medida buscó instalar la competencia de monedas en Argentina, una idea ahora retomada con los últimos anuncios oficiales. En los supermercados y almacenes , al menos, todavía no se ve el efecto .

De momento, parece que no. Según la consultora Scentia , las compras en supermercados y autoservicios finalmente arrojaron una variación interanual positiva del 0,1% en abril, después de quince meses en rojo.

Sin embargo, en su conjunto las ventas en los supermercados continuaron a la baja en comparación con abril de 2024 (2,9%), mientras que en los pequeños comercios crecieron 3,1% en el mismo período.

CB088C0A-BEB7-4C54-BD7E-7AF943D43097.jpeg Variación del consumo en supermercados y autoservicios, según Scentia.

El paso a paso de un bimonetarismo oficializado

Estas variaciones en las ventas, positivas en algunos casos, negativas en otros, se dan mayormente en pesos. “Casi ninguna” se realiza en dólares, comenta una fuente del sector.

La iniciativa se dirige a la búsqueda paulatina de la competencia de monedas en Argentina, asumiendo que la remonetización de la economía debe estar promovida también por la circulación de divisas que los consumidores mantienen ahorradas o atesoradas fuera del sistema financiero.

Así, el 17 de enero se publicó la Resolución 4/2025 de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, que prevé la posibilidad de exhibir los precios de bienes y servicios en dólares u otra moneda extranjera, además del peso.

La norma también prevé que los establecimientos comerciales deben indicar el precio por unidad de medida, y que el precio de góndola coincida con el que se cobra en líneas de cajas.

En caso de que la compra se efectúe a través de financiación corresponderá que se indique el precio de contado, la cantidad y monto de cada una de las cuotas así como el costo financiero total efectivo anual (CFTEA).

dolar dolares colchon blue.jpg Dólares: el Gobierno avanza con medidas para fomentar su uso en operaciones cotidianas. Depositphotos

Un mes más tarde, el 28 de febrero, el Banco Central (BCRA) publicó la norma A-8180, que habilitó los pagos con tarjeta de débito en dólares para los comercios que opten por esta modalidad, aunque no es obligatorio aceptarla.

La medida también afectó a los procesadores de pagos, quienes debieron adaptarse para permitir que los comercios procesen pagos en dólares.

En la misma dirección, la semana pasada, el ministro de Economía Luis Caputo contextualizó las últimas medidas que tomó de la mano de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el BCRA para la utilización de los ahorros: "La forma más natural de remonetizar la economía es usar los dólares ahorrados (…); la cantidad de pesos baja y la de dólares sube cada vez más, entonces se produce la dolarización endógena”, explicó en un streaming.

A su vez, resaltó que los dólares se podrán usar “para lo que quieras” y que en países vecinos “la gente usa más los dólares para cosas que son más caras” pero la realidad es que “también lo podrías usar para pagar en el supermercado”. “Es a gusto del consumidor, como tiene que ser", sintetizó Caputo.

Hasta el momento, según otro representante de los supermercados, no se observa una dinámica que “mueva el amperímetro”, en este tipo de comercios. “Algún extranjero, pero son los menos”, matiza otra fuente, frente a este comentario.

Compras en dólares: la opinión de los economistas

“El sistema de precios está definido. En general, en Argentina la parte de dólares corresponde a otro tipo de bienes durables o inmobiliarios, no tanto los supermercados. Hoy no le veo tanta utilidad”, explica el director de la consultora Eco Go, Sebastián Menescaldi.

“Mayormente los ingresos de la población son en pesos y tener un gasto en dólares implica cierta volatilidad. Podría funcionar para aquellos que tienen ingresos en dólares, o vendan servicios de exterior, pero en Argentina el dólar es la moneda buena y el peso es la moneda mala, en general uno trata de sacarse de encima la moneda mala”, opina el economista.

Por último, Pablo Wahren, economista del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), no se imagina la aplicación de estos cambios en la compra de bienes de consumo masivo, pero quizás en bienes como electrodomésticos y electrónica. “El tema ahí es en qué caso una persona preferiría usar los dólares en lugar de financiarse en cuotas con la tarjeta”, se pregunta el profesional.