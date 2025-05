El punto clave del plan "dólares en el colchón", según el economista Juan Carlos de Pablo

"No es la circulación del dinero, es el gasto lo que importa", aseguró el economista que es muy escuchado por el presidente Javier Milei. Sostuvo que el paquete de medidas del Gobierno apunta a destrabarlo.

"Cuando escucho decir que las medidas del Gobierno buscan que el dinero ‘circule’, no puedo evitar sonreír", comenta el economista Juan Carlos de Pablo , uno de los hombres que más escucha el presidente Javier Milei, al referirse al reciente Decreto 353/25 y las cuatro resoluciones generales dictadas por ARCA que buscan "liberar" los ahorros que los argentinos tienen fuera del sistema formal.

“Todo el dinero está en circulación”, afirma De Pablo. “Ni el que tenemos en el bolsillo, ni el que está depositado en una cuenta bancaria ‘circula’ en el sentido físico. Tampoco circula si uno se lo pasa de un bolsillo a otro. La cuestión no es esa, la clave es el gasto, que es un flujo, no un stock ”, explica.

De Pablo señala que el verdadero punto de análisis es entender que el gasto implica una decisión: “Cuando uno saca plata del bolsillo y se la da a otro a cambio de algo –sea un bien o un servicio– ahí sí el dinero efectivamente ‘circula’. No es magia, es una transacción. Pero no confundamos: lo que importa es que haya gente dispuesta a gastar, no que se mueva el dinero de un lugar a otro”.