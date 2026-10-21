Salarios de bancarios: cuánto cobrarán en noviembre de 2026 tras el nuevo aumento

Los salarios del sector bancario continuará con el incremento que acompaña la inflación. Acumulan una importante mejora en lo que va del año.

Los trabajadores bancarios recibirán una nueva actualización salarial en noviembre luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sector financiero. En esta oportunidad, las partes establecieron un incremento del 1,9% correspondiente a septiembre, que llevará el ingreso inicial de la actividad por encima de los $2,6 millones .

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Con esta recomposición, el sector acumuló una mejora del 23,6% durante los primeros nueve meses de 2026 respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2025. El porcentaje coincidió con la inflación acumulada durante el mismo período, en el marco del mecanismo de actualizaciones mensuales vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

El entendimiento impulsado por el sindicato que conduce Sergio Palazzo alcanzó a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales , tanto remunerativas como no remunerativas. También comprendió los adicionales convencionales y no convencionales establecidos para los trabajadores de la actividad.

Con la aplicación del incremento, el salario inicial conformado de la actividad quedó establecido en $2.552.560,34 . A esa cifra se suman $73.786,55 correspondientes a la participación en las ganancias (ROE), por lo que el ingreso mínimo total pasó a ser de $2.626.346,89 .

Este monto representa el piso salarial para quienes comienzan a desempeñarse en una entidad financiera del país y funciona como referencia para las diferentes categorías contempladas dentro del convenio colectivo.

Sin embargo, la remuneración final puede ser superior debido a los adicionales particulares que percibe cada trabajador, como antigüedad, función, títulos educativos, zona de trabajo y otros conceptos previstos para la actividad.

La actualización representó una nueva mejora respecto de los valores anteriores. Con el incremento del 1,7% correspondiente a agosto, el salario inicial conformado se ubicó en $2.505.061,24, mientras que la participación en las ganancias alcanzó los $72.413,50, lo que llevó el ingreso total a $2.577.474,74.

El bono por el Día del Bancario superó los $2,2 millones

La nueva escala salarial también modificó el monto correspondiente al Día del Bancario, uno de los beneficios extraordinarios que perciben anualmente los empleados del sector.

Con el último acuerdo, el piso de ese adicional quedó fijado en $2.275.519,25, una cifra que deberá abonarse hasta el 6 de noviembre de 2026, según lo establecido entre el sindicato y las cámaras empresarias.

El beneficio se encuentra vinculado con la celebración del Día del Bancario, que tiene lugar cada 6 de noviembre y recuerda la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. Durante esa jornada, las entidades financieras permanecen cerradas en todo el territorio nacional.

El monto representa una mejora frente a los $2.233.175,44 establecidos anteriormente y se suma al esquema de recomposiciones que acompaña la evolución de los salarios del sector.

Un mecanismo salarial que sigue la inflación

La negociación paritaria bancaria mantuvo durante 2026 un sistema de ajustes mensuales directamente relacionado con la evolución de los precios, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los trabajadores.

En septiembre, el incremento del 1,9% permitió que los salarios acumularan una mejora del 23,6% respecto de diciembre de 2025. De esta manera, la Asociación Bancaria sostuvo un mecanismo de actualización que trasladó las variaciones del IPC a las remuneraciones de la actividad.

El esquema también contempló los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales, por lo que las recomposiciones no quedaron limitadas únicamente al salario básico.

Qué ocurrió con los salarios del sector privado

Los últimos datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) mostraron que el salario promedio del empleo privado registrado registró una mejora real del 1,3% en agosto respecto del mes anterior, según la serie desestacionalizada.

Por su parte, las remuneraciones promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzaron 0,9% real durante el mismo período, lo que representó una recuperación del poder adquisitivo frente a la inflación mensual.

Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 reflejó diferencias entre ambas mediciones. Mientras que el salario promedio del sector privado registrado se ubicó 1,2% por encima de aquel nivel, las remuneraciones correspondientes a los principales convenios acumularon una pérdida real del 6,9%.

Según la Secretaría de Trabajo, la evolución salarial también presentó diferencias entre actividades. Las entidades deportivas registraron una mejora real acumulada del 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%, mientras que gastronomía y hoteles y farmacias avanzaron 11%.

En contraste, el sector textil acumuló una caída del 32% respecto de noviembre de 2023. También se registraron retrocesos en comercio (18%), transporte de pasajeros (13%) y encargados de edificios (12,1%).

Cómo continuará la negociación paritaria

El nuevo entendimiento estableció la continuidad del mecanismo de actualización automática durante octubre, noviembre y diciembre de 2026, con el mismo alcance previsto en los acuerdos salariales anteriores.

De esta manera, los trabajadores bancarios seguirán recibiendo recomposiciones vinculadas con la inflación durante los últimos meses del año, sin necesidad de establecer un porcentaje fijo de incremento para todo el período.

Además, la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias acordaron retomar formalmente las negociaciones durante la segunda quincena de enero de 2027, cuando evaluarán la evolución de los precios y los salarios para definir los próximos ajustes.

Así, el sector bancario mantuvo un modelo de revisiones periódicas asociado al IPC, con el propósito de sostener el poder de compra de los trabajadores frente al avance de la inflación.