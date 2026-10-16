La Asociación Bancaria comunicó este viernes la actualización salarial correspondiente a septiembre tras activar la cláusula gatillo. El incremento será del 1,9% y llevará el ingreso inicial en noviembre, incluyendo la participación en las ganancias, por encima de los $2,6 millones.
Paritarias bancaria: acordaron una nueva actualización salarial del 1,7% para septiembre
Los salarios del sector bancario continuará con el aumento que acompaña la inflación. Acumulan una importante mejora en lo que va del año.
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El nuevo ajuste acompaña la evolución de los precios y lleva el incremento acumulado durante 2026 al 23,6% respecto de los salarios de diciembre de 2025, en línea con la inflación acumulada durante el mismo período. Así, el sector vuelve a posicionarse con uno de los pisos salariales más competitivos del mercado laboral.
El entendimiento impulsado por el gremio que conduce Sergio Palazzo alcanzó a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas. También comprendió los adicionales convencionales y no convencionales contemplados para los trabajadores de la actividad.
Además, acordaron continuar con el mismo mecanismo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y que recién se retomaría la negociación paritaria en la segunda quincena de enero de 2027.
Cómo quedaron los salarios tras la nueva paritaria
El gremio que nuclea a los trabajadores bancarios informó que, con la actualización, el salario inicial quedó establecido en $2.552.560,34. A ese monto se le adicionan $73.786,55 por participación en las ganancias (ROE), por lo que el ingreso total que pasarán a cobrar a principios de noviembre alcanzará los $2.626.346,89.
En septiembre, el gremio logró una actualización del 1,7% sobre el salario que se pagó a principios de octubre. El ingreso inicial conformado de la actividad se elevó a $2.505.061,24, mientras que el bono por ganancias se ubicó en $72.413,50, de manera que el salario mínimo total actual se encuentra en $2.577.474,74.
Dentro de la rama administrativa, el salario básico de la categoría inicial se ubicó en $1.642.764,63, mientras que el conformado alcanzó los mencionados $2.505.061,24 antes de incorporar la participación en las ganancias.
El acuerdo alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales convencionales y no convencionales.