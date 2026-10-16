Paritarias bancaria: acordaron una nueva actualización salarial del 1,7% para septiembre

Los salarios del sector bancario continuará con el aumento que acompaña la inflación. Acumulan una importante mejora en lo que va del año.

Los bancarios acordaron un nuevo aumento que se pagará a partir de noviembre.

La Asociación Bancaria comunicó este viernes la actualización salarial correspondiente a septiembre tras activar la cláusula gatillo. El incremento será del 1,9% y llevará el ingreso inicial en noviembre , incluyendo la participación en las ganancias, por encima de los $2,6 millones.

El nuevo ajuste acompaña la evolución de los precios y lleva el incremento acumulado durante 2026 al 23,6% respecto de los salarios de diciembre de 2025, en línea con la inflación acumulada durante el mismo período. Así, el sector vuelve a posicionarse con uno de los pisos salariales más competitivos del mercado laboral.

El entendimiento impulsado por el gremio que conduce Sergio Palazzo alcanzó a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales , tanto remunerativas como no remunerativas. También comprendió los adicionales convencionales y no convencionales contemplados para los trabajadores de la actividad.

Además, acordaron continuar con el mismo mecanismo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre y que recién se retomaría la negociación paritaria en la segunda quincena de enero de 2027.

El gremio que nuclea a los trabajadores bancarios informó que, con la actualización, el salario inicial quedó establecido en $2.552.560,34. A ese monto se le adicionan $73.786,55 por participación en las ganancias (ROE), por lo que el ingreso total que pasarán a cobrar a principios de noviembre alcanzará los $2.626.346,89.

En septiembre, el gremio logró una actualización del 1,7% sobre el salario que se pagó a principios de octubre. El ingreso inicial conformado de la actividad se elevó a $2.505.061,24, mientras que el bono por ganancias se ubicó en $72.413,50, de manera que el salario mínimo total actual se encuentra en $2.577.474,74.

Dentro de la rama administrativa, el salario básico de la categoría inicial se ubicó en $1.642.764,63, mientras que el conformado alcanzó los mencionados $2.505.061,24 antes de incorporar la participación en las ganancias.

El acuerdo alcanza a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, además de los adicionales convencionales y no convencionales.