Salarios de bancarios: cuánto cobrarán en octubre de 2026 tras el último acuerdo de la paritaria

Los salarios del sector bancario continuará con el aumento que acompaña la inflación. Acumulan una importante mejora en lo que va del año.

Los trabajadores bancarios recibirán una nueva actualización salarial luego del acuerdo alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias del sistema financiero. En esta oportunidad, las partes establecieron un incremento del 1,7% correspondiente a agosto, en línea con la inflación registrada durante ese mes.

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Con esta recomposición, el sector acumuló una mejora del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026 respecto de los salarios vigentes en diciembre de 2025. El acuerdo mantuvo así el esquema de actualizaciones periódicas que acompañó la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) .

El entendimiento impulsado por el gremio que conduce Sergio Palazzo alcanzó a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales , tanto remunerativas como no remunerativas. También comprendió los adicionales convencionales y no convencionales contemplados para los trabajadores de la actividad.

Con la aplicación del incremento, el salario inicial conformado de la actividad quedó establecido en $2.505.061,24 . A esa cifra se suman $72.413,50 correspondientes a la participación en las ganancias ( ROE ), por lo que el ingreso mínimo total pasó a ser de $2.577.474,74 .

Dentro de la rama administrativa, el salario básico de la categoría inicial se ubicó en $1.642.764,63 , mientras que el conformado alcanzó los mencionados $2.505.061,24 antes de incorporar la participación en las ganancias.

Los salarios bancarios aumentan de acuerdo a la inflación. Archivo

De esta manera, un trabajador que recién ingresa a una entidad financiera percibirá un ingreso de referencia superior a los $2,5 millones. Sin embargo, la remuneración final puede incrementarse por conceptos como antigüedad, función, títulos educativos, zona de trabajo y otros adicionales establecidos en el convenio.

Cuánto cobrarán por los principales adicionales

La actualización salarial también impactó sobre los diferentes adicionales previstos para los empleados bancarios. En el caso de la función de cajero, el monto quedó fijado en $163.963,06, mientras que la compensación por falla de caja alcanzó los $287.355,05.

Por su parte, la falla de caja en moneda extranjera se estableció en $82.261,33. También se actualizaron los conceptos vinculados con la formación académica: el adicional por título secundario pasó a $27.979,69, el correspondiente a un título terciario llegó a $65.069,99 y el universitario alcanzó los $97.604,47.

La escala contempló además $416.341,95 por guardería y actualizó los mayores gastos de conectividad. Estos últimos quedaron en $2.890 diarios, $26.011 para quienes trabajen más de cuatro días y $63.571 mensuales durante junio, julio y agosto.

Los montos por zona patagónica

Los trabajadores alcanzados por el adicional correspondiente a la zona patagónica también percibirán valores diferenciados según el lugar donde desempeñen sus tareas.

En La Pampa, el adicional quedó establecido en $455.489,91. Para el partido bonaerense de Patagones, Río Negro y Neuquén, el importe ascendió a $498.870,24.

En tanto, quienes trabajan en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida y las islas del Atlántico Sur recibirán $585.630,91 por este concepto.

El bono por el Día del Bancario volvió a aumentar

La nueva escala salarial también modificó el monto correspondiente al Día del Bancario, que los trabajadores perciben cada noviembre.

Para la categoría inicial, el beneficio quedó fijado en un mínimo de $2.233.175,44, integrado por una suma fija de $1.973.675,85 y un componente adicional que depende del coeficiente correspondiente a cada categoría.

La Asociación Bancaria aclaró que el importe podrá volver a modificarse de acuerdo con las próximas actualizaciones salariales. En ese sentido, el sindicato sostuvo que el mecanismo apunta a que los trabajadores “continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.

Cómo quedaron las escalas según categoría y antigüedad

Más allá del ingreso inicial, la grilla salarial presenta diferencias importantes según la categoría, las funciones y la antigüedad de cada empleado.

Un trabajador administrativo con diez años de servicio alcanzó un salario básico de $1.989.990,36, mientras que un empleado de maestranza con 20 años de antigüedad llegó a $2.181.619,07.

Entre los cargos de supervisión, el básico de un jefe de servicio de primera categoría de la rama ordenanza se ubicó en $2.255.322,41, mientras que un capataz general de maestranza alcanzó los $3.478.797,97.

En los niveles jerárquicos superiores, un jefe de departamento de primera categoría de la rama administrativa pasó a cobrar un básico de $5.454.047,67. La escala llegó hasta los $7.208.187,32 para un subgerente departamental de primera categoría.

Un esquema salarial vinculado con la inflación

La paritaria bancaria mantuvo durante 2026 una dinámica de ajustes vinculados con la evolución de los precios, con el objetivo de evitar un deterioro significativo del poder adquisitivo.

Con el aumento correspondiente a agosto, los salarios acumularon una suba del 21,3% respecto de diciembre de 2025. De esta manera, la Asociación Bancaria sostuvo el mecanismo de revisiones frecuentes que caracterizó las negociaciones del sector durante el año y que permitió trasladar las variaciones de la inflación a las diferentes categorías y adicionales de la actividad.