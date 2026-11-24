El entendimiento abarca de noviembre a febrero e incluye una actualización de los viáticos. Los pagos adicionales se distribuirán entre diciembre y enero.

La UTA y las cámaras del transporte metropolitano acordaron tres sumas de $100.000 y un aumento salarial desde febrero.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cinco cámaras empresarias del transporte de pasajeros del AMBA alcanzaron un acuerdo salarial que contempla tres sumas no remunerativas de $100.000 cada una y un aumento del 10% en la escala de convenio desde febrero de 2027.

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El entendimiento comprende el período entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, según informó la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA). También establece una actualización del viático diario, que pasará de $22.000 a $25.000 a partir del 1 de febrero.

La negociación se desarrolló dentro del marco fijado por las autoridades de Trabajo y Transporte y alcanza al servicio de transporte automotor de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires.

El acuerdo establece tres pagos no remunerativos de $100.000 , correspondientes a noviembre y diciembre de 2026 y enero de 2027. Sin embargo, el cronograma de cobro concentra los desembolsos en dos meses:

De esta manera, los adicionales previstos totalizan $300.000 por trabajador durante el período contemplado.

Desde febrero comenzará a regir el incremento del 10% sobre la escala salarial de convenio, junto con el nuevo valor del viático.

Cómo quedan los salarios de los choferes

AAETA difundió como referencia la remuneración de un conductor de corta y media distancia con premio completo y 11 años de antigüedad. Para ese caso, el salario conformado -que comprende el básico y los adicionales de convenio- se mantendrá en $1.707.176 hasta enero y llegará a $1.877.893 en febrero.

El detalle informado por la entidad es el siguiente:

Noviembre de 2026: salario conformado de $1.707.176 y una suma no remunerativa de $100.000 correspondiente al mes.

Diciembre de 2026: salario conformado de $1.707.176 y una suma no remunerativa de $100.000 correspondiente al mes.

Enero de 2027: salario conformado de $1.707.176 y una suma no remunerativa de $100.000 correspondiente al mes.

Febrero de 2027: salario conformado de $1.877.893 y viático diario de $25.000.

Al incorporar la antigüedad, los viáticos por 24 días de prestación y el adicional correspondiente a cada mes, el total de referencia se ubica en $2.616.860 para noviembre, diciembre y enero, y en $2.787.746 desde febrero.

Estos valores no incluyen el aguinaldo y corresponden al ejemplo de antigüedad y adicionales utilizado por la cámara. Además, la asignación mensual de las sumas no remunerativas debe distinguirse de su fecha efectiva de pago: dos se cobrarán en diciembre y una en enero.

En el comunicado, AAETA destacó la disposición de las partes para alcanzar un entendimiento en un contexto económico complejo y reafirmó el compromiso de las empresas con la prestación del servicio.