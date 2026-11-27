Los trabajadores de la construcción tienen como referencia para diciembre de 2026 las últimas escalas publicadas por UOCRA, que incorporan el aumento del 1,7% aplicado en noviembre. Los valores dependen de la categoría laboral y de la zona del país donde se desarrolla la actividad.
Cuánto cobrarán los empleados de la construcción en diciembre de 2026
Las últimas escalas fijan básicos diferenciados por categoría y región. Cuáles son los valores de referencia para los trabajadores del sector.
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La actualización forma parte del acuerdo suscripto por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC), que estableció tres incrementos acumulativos entre septiembre y noviembre.
Cuáles son los salarios de referencia para la construcción en diciembre
Para los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo 76/75, los últimos básicos publicados para la Zona A son:
- Oficial especializado: $7.828 por hora.
- Oficial: $6.697 por hora.
- Medio oficial: $6.188 por hora.
- Ayudante: $5.696 por hora.
- Sereno: $1.034.783 por mes.
Estos importes corresponden a la escala vigente desde noviembre y no incluyen una nueva suba para diciembre. Tampoco representan el sueldo neto de bolsillo: la liquidación depende de las horas trabajadas, los adicionales y los descuentos correspondientes.
Cómo cambian los valores según la zona
La escala contempla adicionales geográficos. Para un oficial especializado, los valores por hora ascienden a:
- Zona B: $8.689.
- Zona C: $12.018.
- Zona C-Austral: $15.657.
En la categoría oficial, los importes son:
- Zona B: $7.437.
- Zona C: $11.267.
- Zona C-Austral: $13.393.
Para los ayudantes, las referencias son de $6.351 por hora en Zona B, $10.557 en Zona C y $11.392 en Zona C-Austral. Los montos de estas zonas incorporan el adicional geográfico previsto en la planilla.
Cómo se aplicaron los últimos aumentos de UOCRA
La recomposición salarial se distribuyó en tres etapas:
- Septiembre: 1,9% sobre los básicos vigentes al 31 de agosto.
- Octubre: 1,8% sobre los valores de septiembre.
- Noviembre: 1,7% sobre las escalas de octubre.
Como los porcentajes son acumulativos, cada actualización se calcula sobre el salario del mes anterior. El entendimiento también alcanza al convenio 577/10, con sus respectivas tablas salariales.
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