Se aplica el último tramo del acuerdo trimestral y cambia la composición de las sumas fijas. Cómo quedan los básicos por categoría y los adicionales.

Los empleados de Comercio tendrán en diciembre el último tramo del aumento trimestral y una incorporación de sumas fijas al básico.

Los empleados de Comercio tendrán en diciembre de 2026 una actualización salarial del 1,9% , correspondiente al último tramo del acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias. La recomposición completa el 5,7% previsto para octubre, noviembre y diciembre .

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La liquidación tendrá diferencias respecto de noviembre: ya no incluirá la cuota extraordinaria de $25.000 , cuyo pago se completó con los salarios de octubre y noviembre. Además, $20.000 de las sumas no remunerativas anteriores se incorporarán al básico , por lo que el componente fijo no remunerativo quedará en $100.000 .

El entendimiento alcanza a los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y fue suscripto por FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME y UDECA.

El bono extraordinario de $50.000 no tendrá una nueva cuota en diciembre , dado que se dividió en dos pagos de $25.000 correspondientes a octubre y noviembre.

Cómo quedan los básicos de Comercio por categoría

Estos son algunos de los básicos de diciembre para jornada completa, antes de sumar los $100.000 no remunerativos y los adicionales:

Maestranza A: $1.278.222.

$1.278.222. Maestranza B: $1.281.807.

$1.281.807. Maestranza C: $1.294.369.

$1.294.369. Administrativo A: $1.291.680.

$1.291.680. Administrativo B: $1.297.068.

$1.297.068. Administrativo C: $1.302.449.

$1.302.449. Administrativo D: $1.318.603.

$1.318.603. Administrativo E: $1.332.061.

$1.332.061. Administrativo F: $1.351.804.

$1.351.804. Cajero A: $1.296.165.

$1.296.165. Cajero B: $1.302.449.

$1.302.449. Cajero C: $1.310.526.

$1.310.526. Auxiliar especializado A: $1.306.938.

$1.306.938. Auxiliar especializado B: $1.323.088.

$1.323.088. Vendedor B: $1.323.091.

$1.323.091. Vendedor C: $1.332.061.

$1.332.061. Vendedor D: $1.351.804.

Los importes no representan el sueldo neto de bolsillo. La liquidación final dependerá de la jornada, los adicionales y los descuentos aplicables.

Cuándo volverán a negociar los salarios

Las partes acordaron reunirse nuevamente en enero de 2027 para analizar la evolución económica y su impacto sobre las remuneraciones. El aumento de diciembre será el último tramo porcentual previsto en el entendimiento vigente.