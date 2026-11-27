Los empleados de Comercio tendrán en diciembre de 2026 una actualización salarial del 1,9%, correspondiente al último tramo del acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias. La recomposición completa el 5,7% previsto para octubre, noviembre y diciembre.
Cuánto cobrarán los empleados de Comercio en diciembre de 2026
Se aplica el último tramo del acuerdo trimestral y cambia la composición de las sumas fijas. Cómo quedan los básicos por categoría y los adicionales.
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La liquidación tendrá diferencias respecto de noviembre: ya no incluirá la cuota extraordinaria de $25.000, cuyo pago se completó con los salarios de octubre y noviembre. Además, $20.000 de las sumas no remunerativas anteriores se incorporarán al básico, por lo que el componente fijo no remunerativo quedará en $100.000.
El entendimiento alcanza a los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y fue suscripto por FAECYS, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), CAME y UDECA.
Qué cobrarán los empleados de Comercio en diciembre
La liquidación del mes contemplará:
- El último tramo del 1,9%, calculado sobre la base salarial establecida en el acuerdo.
- La incorporación de $20.000 al básico, provenientes de las sumas no remunerativas anteriores.
- Una suma fija no remunerativa de $100.000.
- Los adicionales correspondientes, como antigüedad y presentismo.
El bono extraordinario de $50.000 no tendrá una nueva cuota en diciembre, dado que se dividió en dos pagos de $25.000 correspondientes a octubre y noviembre.
Cómo quedan los básicos de Comercio por categoría
Estos son algunos de los básicos de diciembre para jornada completa, antes de sumar los $100.000 no remunerativos y los adicionales:
- Maestranza A: $1.278.222.
- Maestranza B: $1.281.807.
- Maestranza C: $1.294.369.
- Administrativo A: $1.291.680.
- Administrativo B: $1.297.068.
- Administrativo C: $1.302.449.
- Administrativo D: $1.318.603.
- Administrativo E: $1.332.061.
- Administrativo F: $1.351.804.
- Cajero A: $1.296.165.
- Cajero B: $1.302.449.
- Cajero C: $1.310.526.
- Auxiliar especializado A: $1.306.938.
- Auxiliar especializado B: $1.323.088.
- Vendedor B: $1.323.091.
- Vendedor C: $1.332.061.
- Vendedor D: $1.351.804.
Los importes no representan el sueldo neto de bolsillo. La liquidación final dependerá de la jornada, los adicionales y los descuentos aplicables.
Cuándo volverán a negociar los salarios
Las partes acordaron reunirse nuevamente en enero de 2027 para analizar la evolución económica y su impacto sobre las remuneraciones. El aumento de diciembre será el último tramo porcentual previsto en el entendimiento vigente.
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