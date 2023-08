Efectos del éxodo a la Argentina: el sector turístico pide un seguro de paro especial

El vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Francisco Rodríguez, planteó la idea al señalar en diálogo con Subrayado que “la preocupación son los tres meses que vienen por delante” y se refirió a los más de 103.000 argentinos que cruzaron durante el fin de semana largo: “Calculábamos que si eran 50.000 iba a ser complicada la situación. Ya con 100.000 no tenemos la palabra que defina eso”.

Sobre ese lapso, explicó que “es fundamental como sector que septiembre, octubre y noviembre no se cierren hoteles”. A la vez, planteó la importancia de “que no pase que el personal tenga que ser despedido y que se mantenga, porque es lo que nos da ese plus de servicios”.