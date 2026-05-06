ARCA endurece controles sobre billeteras virtuales y transferencias: qué cambia en mayo

La agencia avanza con una medida reciente que impacta directamente en los pagos digitales y el control fiscal. Conocé cómo evitar sanciones y multas.

El organismo refuerza el monitoreo sobre billeteras virtuales y transferencias para detectar inconsistencias.

La medida más reciente impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero ( ARCA ) apunta a reforzar el control sobre las operaciones digitales, especialmente aquellas realizadas a través de billeteras virtuales y transferencias bancarias . Desde mayo de 2026, el organismo amplió el monitoreo sobre estos movimientos con el objetivo de detectar ingresos no declarados y mejorar la fiscalización de contribuyentes.

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La decisión se enmarca en un contexto donde el uso de medios de pago digitales creció de forma sostenida en los últimos años, lo que obligó a los organismos fiscales a actualizar sus herramientas de control.

El organismo ahora cruza esta información con los datos declarados por los contribuyentes , lo que permite identificar diferencias entre ingresos reales y facturación registrada. Este sistema se apoya en la digitalización de los pagos, que deja trazabilidad en cada operación.

A diferencia del efectivo, las transacciones electrónicas pueden ser monitoreadas de forma automática.

Billeteras virtuales Imagen: Freepik

Uno de los puntos centrales de la medida es la definición de umbrales a partir de los cuales se activan alertas. Cuando los movimientos superan determinados montos mensuales, especialmente si no están respaldados por facturación, el sistema puede marcar inconsistencias que luego son analizadas por el organismo.

Esto no implica necesariamente una sanción automática, pero sí puede derivar en requerimientos de información, fiscalizaciones y ajustes en la situación tributaria. El objetivo es detectar casos de subdeclaración o actividades no registradas.

El impacto de esta medida es especialmente relevante para monotributistas y trabajadores independientes, que suelen utilizar billeteras virtuales para cobrar sus servicios. Con el nuevo esquema, ARCA pone el foco en que todos los ingresos percibidos estén correctamente registrados.

Esto implica que los cobros realizados por medios digitales deben coincidir con la facturación emitida y cualquier diferencia significativa puede generar observaciones del organismo.

Los contribuyentes deben asegurarse de que sus movimientos financieros estén alineados con la categoría en la que están inscriptos. En caso contrario, pueden ser recategorizados o incluso excluidos del monotributo.

arca-agencia-recaudacion-y-control-aduanero-afip Mariano Fuchila

El rol de las billeteras virtuales en el control fiscal

El rol de las billeteras virtuales en el control fiscal

Este crecimiento hizo que ARCA avance en acuerdos de intercambio de información con estas plataformas, lo que permite acceder a datos de movimientos, saldos y operaciones. El organismo puede construir un perfil más preciso de cada contribuyente y detectar inconsistencias con mayor rapidez.

ARCA

Por qué ARCA refuerza estos controles

Por qué ARCA refuerza estos controles

Por un lado, la reducción del uso de efectivo facilita la trazabilidad de las operaciones. Por otro, el crecimiento del comercio informal en plataformas digitales generó la necesidad de mejorar la fiscalización.

ARCA busca cerrar esa brecha mediante sistemas automatizados que cruzan datos en tiempo real. Este tipo de herramientas ya se utilizan en otros países y forman parte de la modernización de los sistemas tributarios.

Ante este nuevo escenario, los especialistas recomiendan prestar atención a la coherencia entre ingresos, facturación y movimientos bancarios. Es fundamental:

emitir comprobantes por cada cobro recibido

revisar periódicamente la categoría del monotributo

evitar utilizar cuentas personales para actividades comerciales sin registrarlas

Estos puntos son clave para evitar inconsistencias que puedan derivar en inspecciones o sanciones.

La decisión de ARCA marca un paso más en la adaptación del sistema fiscal a la economía digital. El crecimiento de las billeteras virtuales y las transferencias electrónicas obligó a los organismos a desarrollar nuevas herramientas de control, que ahora comienzan a aplicarse con mayor intensidad.