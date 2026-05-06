El FGS salió a comprar acciones y aumentó su participación en empresas: en qué invierte y cuál es el impacto

Se trata de una reconstrucción de Ámbito en base a los últimos datos disponibles a abril de 2025. ANSES no detalla la composición específica de las inversiones del FGS. En sectores clave como energía y servicios financieros, el incremento derivó en la designación de directores en asambleas. Desde la city observan un mercado con perspectiva de crecimiento con el FGS jugando allí.

El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) salió a comprar acciones al mercado y elevó su participación en las empresas que cotizan en la bolsa local. Así, en contraste con el discurso libertario de menor intervención estatal, la presencia del Estado en compañías estratégicas no solo se mantiene, sino que se profundiza . En sectores clave como energía y servicios financieros , el incremento de estas participaciones incluso derivó en la designación de directores en asambleas , otorgándole al Estado mayor incidencia en la toma de decisiones, aún en su rol de accionista minoritario . Desde la city observan un mercado con perspectiva de crecimiento con el FGS jugando allí.

En la misma línea, también se observa una contracción en la cartera de préstamos tanto en los créditos a beneficiarios del SIPA como los no vinculados al sistema previsional registraron bajas significativas , lo que marca un cambio en el rol del fondo: menos financiamiento directo a jubilados y beneficiarios, y menor peso del componente “social” en la cartera .

Según pudo reconstruir Ámbito en base a los últimos datos disponibles a abril de 2025, ANSES no detalla la composición específica de las inversiones del FGS —es decir, en qué instrumentos concretos están colocados los fondos—, aunque sí informa una distribución general entre renta fija y variable. Sin embargo, a partir del análisis de presentaciones ante la Securities Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos y la Comisión Nacional de Valores (CNV), se puede trazar un mapa más preciso de la evolución de estas participaciones.

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Entre los casos más relevantes, el Grupo Financiero Galicia registró un aumento en la participación del FGS al 22,5%, desde el 16,8% del año anterior. En tanto, YPF pasó del 1,46% al 8%, y BYMA del 3,34% al 8%, en ambos casos con representación en el directorio tras las respectivas asambleas.

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También se observaron incrementos en Loma Negra —la principal cementera del país, actualmente controlada por Marcelo Mindlin— donde la participación estatal creció del 5,33% al 9,2%. En Banco Patagonia, en cambio, el FGS mantuvo su posición prácticamente sin cambios, en torno al 15,29%.

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Según información a la que accedió Ámbito a partir de datos de la Anses, el Estado incrementó su posición en títulos públicos un 8,5% entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, consolidando a este rubro como el principal motor de crecimiento de la cartera del FGS. En la misma línea, un informe de 1816 aporta mayor precisión sobre la composición de esa exposición: al cierre de noviembre de 2025, el FGS mantenía u$s12.793 millones de valor nominal en Bonares y Globales, lo que implicó un aumento de u$s242 millones respecto de enero de ese año. Si bien las mayores tenencias continúan concentradas en los bonos AL35 y AE38, el mayor incremento reciente se verificó en el AL30, uno de los instrumentos más líquidos del mercado.

Entre los movimientos más relevantes, se destaca que la cartera de acciones mostró una incidencia negativa. Esto implica que, pese a que el FGS aumentó su participación en varias empresas, el valor de mercado de esas tenencias se redujo en el período analizado. Vale recordar que en lo que va del año, el S&P Merval medido en pesos, cayó 5,7% y en dólares 2,9%.

Otro dato que sobresale es el fuerte incremento en instrumentos de liquidez que aumentó comparado de diciembre a marzo, más de un 80%. Las colocaciones en plazo fijo crecieron un 58,9%, mientras que la inversión en fondos comunes de inversión (FCI) aumentó un 22,9%. En cuanto a la composición de los fondos del FSG, el informe detalla que un 42,7% pertenece a fondos de Infraestructura, 33,1% a PYMES; 0,6% fondos ASG; 12,9% en renta variable y 10,7% en moneymarket.

La mirada de la City

Desde el mercado se observa que si el FGS está con una posición compradora de acciones, el S&P Merval tiene lugar a crecer. "El mercado pienso se percibe barato y alcista por el FGS", enfatiza el economista Federico Glustein. Aunque, añade: "El riesgo posible también es que el Estado decida deshacerse de esos activos por bonos del estado y hagan caer sus tenencias o se malgasten".

En esa línea, otro analista del mercado asegura que la intervención del FGS en el mercado siempre fue algo "controversial". Por un lado, algunos afirman que "lo usan para intervenir en el mercado" y, por el otro, que "no sirve para solucionar los problemas de los jubilados". Ahora bien, el Fondo es lo suficientemente oneroso para intervenir el mercado y muy chico para solucionar realmente el "problema" de los adultos mayores.

Sin embargo, en estos últimos años el FGS perdió su función más social y retomó sus posiciones más financieras. Nobleza obliga, en los últimos años desde 2021 la posición en acciones viene al alza.

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"El FGS compró tenencias de acciones líderes que crecieron en el último tiempo su cotización al punto tal que hoy vale u$s77.000 millones contra los u$s30.000 millones de hace algunos años. El tema es que es probable que hayan comprado acciones en máximos o valores muy altos lo que puede que caíga ante una eventualidad", subrayó Glustein.

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