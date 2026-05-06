"No voy a ejecutar a un inocente": Javier Milei le respondió a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni "tiene todo listo para presentar en la Justicia"

Desde Los Ángeles, el Presidente volvió a respaldar a su jefe de Gabinete y aseguró que "el desgaste político" no le importa. Además, volvió a cuestionar al periodismo, a quien acusó de ponerse "por encima de la Constitución".

El presidente Javier Milei se hizo eco de los dichos de la senadora Patricia Bullrich respecto al escándalo que rodea al jefe de Gabinete Manuel Adorni y adelantó que su funcionario " ya tiene los números listos y va a presentarlos antes de la fecha prevista".

Desde Los Ángeles y mediante una llamada, el mandatario brindó una entrevista televisiva en la que volvió a respaldar al exvocero y, en línea con el discurso que mantiene desde que inició la polémica, arremetió contra la prensa.

"No voy a ejecutar en el altar del ego de los periodistas que se sintieron tocados a una persona honesta ", señaló. En ese sentido, se mostró despreocupado respecto del impacto político del tema: " A mi el desgaste político no me importa , porque yo trabajo con seres humanos que trabajan para hacer a la Argentina grande nuevamente".

"Yo no voy a estar ejecutando gente honesta porque eso es injusto", remarcó el libertario.

Milei insistió en su ataque contra el periodismo, a quien acusó de "ensuciar" al jefe de Gabinete por "algo que dijo y que es verdad", haciendo alusión a cuando en conferencia de prensa le dijo a un acreditado en Casa Rosada que era "apenas un periodista". En ese marco, arremetió: "El periodismo no puede violentar el principio de inocencia. Se ponen por encima de la Constitución".

Asimismo, se refirió a la declaración del contratista Matías Tabar, a quien calificó como "un mentiroso que además es militante kirchnerista y es muy sospechoso su prontuario". "Hablaban de unas cascadas y se vieron que eran dos cañitos de agua", remarcó. No obstante, señaló que "la Justicia tiene que investigar todo".

En otro pasaje de la entrevista con LN+, Milei focalizó en las declaraciones de Bullrich, de quien dijo que "spoileó" la presentación de la declaración jurada de Adorni. A su vez, afirmó que no lo tomó por sorpresa, ya que "lo había hablado con ella antes de viajar".

Sobre la posibilidad de expulsar al jefe de Gabinete de su Gobierno, el Presidente sostuvo que lo haría "si tuviera los dedos sucios". "Ejecuté a todos los que tuvieran una posible mancha", destacó, aunque ratificó: "Ni en pedo se va Adorni".

"Yo vine a escribir la mejor página de la historia, si alguien la ensucia se va. A mi me consta que Adorni está limpio", ratificó.

Respecto a si esta polémica podría haber generado internas en el Gabinete, el libertario fue tajante: "El Presidente soy yo. El que define el rumbo soy yo. El que toma las decisiones soy yo. El que sabe quienes son las personas que me rodean soy yo. Si a alguien no le gusta me lo dirá. Se deberá fumar lo que decido y sino se va".

En ese contexto, comparó la situación con la de José Luis Espert en la antesala de las elecciones del 2025, aunque aseveró que en ese caso fue el exdiputado quien "decidió bajar su candidatura", decisión que ellos aceptaron.

Sobre la caída de su imagen en las encuestas, Milei evitó asociarla con el tema Adorni y sí reconoció que se debió a los datos económicos. "Fue un primer trimestre complicado", reconoció.

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