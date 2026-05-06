El riesgo país cae 5% y los bonos en dólares rebotan con fuerza luego de la recategorización de Fitch + Seguir en









Los bonos en moneda extranjera operan con alzas de hasta 1,4%. Ocurre también ante la expectativa de un posible acuerdo entre EEUU e Irán.

Suben fuerte los bonos en dólares. Depositphotos

El mayor optimismo que invadió los mercados globales este miércoles ante la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente. En ese marco, los bonos soberanos en dólares rebotan con fuerza en Wall Street, impulsados, además, por la mejora en la calificación anunciada por Fitch.

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Los bonos Globales (emitidos bajo legislación neoyorquina) avanzan en la plaza extranjera hasta 2%, encabezados por el GD35. Los demás títulos de ese segmento cotizan con incrementos de entre el 0,7% y el 1,9%. A nivel local, los que más suben son: el Bonar 2035 (+1,4%), el Global 2038 (+1,3%), y el Global 2035 (+1,2%).

En esta jornada también se produce una fuerte baja del riesgo país, que cae 5% y opera en 528 puntos básicos.

Lo que impulsa con fuerza a la renta fija local es la mejora en la calificación de la deuda argentina anunciada por Fitch, desde el "CCC+" a "B-". Esto se evidencia en que los bonos argentinos muestran incrementos bastante superiores a los de otros países de la región. Por caso, los títulos brasileños avanzan hasta 0,8%; los chilenos, hasta 1%; y los colombianos, hasta 0,8%.

S&P Merval y ADRs El selectivo local acompaña la tendencia alcista y avanza 1,3% hasta los 2.794.884,170 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más avanzan se destacan: Banco de Valores (+4,5%), Grupo Supervielle (+3,3%), y Banco Macro (+2,9%). Entre los ADRs los que más suben son: Banco Macro (+5,7%), Grupo Supervielle (+5,7%), y BBVA (+5,6%).

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, opina: "El mercado internacional y local se mueve ante los anuncios recientes de Trump de la posibilidad de un acuerdo con Irán, llevando a una baja fuerte en el petróleo y subas de acciones y bonos". Y amplió al sostener que también la suba de la nota crediticia de deuda por parte de Fitch, aunque el grueso del movimiento lo vemos mas asociado a lo externo, al menos hoy. "Hacia adelante, la clave seguirá pasando por asegurar los pagos y la continuidad de las compras de USD del BCRA, sumado a que tan probable perciba el mercado que el país pueda volver al mercado voluntario internacional", agregó.

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