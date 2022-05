La inagotable cantera de los Stones sigue sorprendiendo

Con una carrera tan larga y prolífica, decidir cuál fue el mejor show en vivo en la historia de los Rolling Stones es una misión imposible que llevaría a discusiones bizantinas dignas de algún cuento de Borges sobre evangelios apócrifos y cosas por el estilo. Pero de algo podemos estar seguros, cuando en el momento más salvaje de sus correrías setentistas los Stones dieron un par de shows “sorpresa” en el legendario club de Toronto, El Mocambo, donde con solo capacidad para 300 espectadores, todos y cada uno de ellos salió del famoso antro asegurando que habían presenciado el mejor de toda su vida. Y los exégetas de Jagger y Richards coinciden en que esas performances elitistas estaban a la altura del más grande rock’n ‘roll de todos los tiempos, En el doble en vivo de esa época, “Love You Live” había un solo lado grabado en El Mocambo, y era lo mejor. Ahora, luego de décadas de versiones piratas de mala calidad, podemos escuchar los dos shows enteros de marzo de 1977 con calidad sonora prístina. El repertorio incluye algunos hits, pero sobre todo se concentra en discos de los ’70 como “Black & Blue” o “It’s Only Rock And Roll” más “Exile on Main St”, pero si bien está bien esa parte de esos shows, lo que brilla de forma más sustanciosa son los homenajes a sus ídolos, como Muddy Waters que los acompaña en “Mannish Boy”, o el inigualable Bo Diddley de la imperdible “Crackin Up”, solo uno de los momentos culminantes de este álbum doble.