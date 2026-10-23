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23 de octubre 2026 - 08:13

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 23 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

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Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista avanzó a $1.528 este jueves, un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación alcanzó los $1.550. El ritmo de acumulación de reservas volvió a acelerarse, lo cual refleja una dinámica volátil en lo que va de esta semana. En tanto, los bonos soberanos en dólares profundizaron su racha bajista este jueves y llevaron al riesgo país a superar los 700 puntos básicos nuevamente.

A la debilidad que arrastran los activos argentinos por las dudas del mercado sobre las perspectivas del programa económico y el escenario político de cara a 2027 a caballo del escenario recesivo, se sumó una rueda tensa en las bolsas del mundo. Así, hay expectativa por lo que suceda con los bonos y las acciones en el cierre de la semana.

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