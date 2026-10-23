Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 23 de octubre

El dólar mayorista avanzó a $1.528 este jueves, un nuevo máximo nominal, mientras que en el Banco Nación alcanzó los $1.550. El ritmo de acumulación de reservas volvió a acelerarse, lo cual refleja una dinámica volátil en lo que va de esta semana. En tanto, los bonos soberanos en dólares profundizaron su racha bajista este jueves y llevaron al riesgo país a superar los 700 puntos básicos nuevamente.
Ganancias: reglamentan cambios en la declaración jurada simplificada y fijan cuándo ARCA puede impugnarla
El Decreto 1253/2026 reemplaza la reglamentación vigente desde febrero. Define la “discrepancia significativa” que habilita al fisco a revisar períodos anteriores, permite pasarse al régimen simplificado a quienes ya presentaron la declaración 2025 y establece reducciones de multas para pymes y personas humanas.