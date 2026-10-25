Investigan la misteriosa muerte de una joven de 27 años en un departamento de Retiro + Agregar ámbito en









Una amiga alertó a las autoridades después de no lograr comunicarse con ella. Las primeras pericias no detectaron signos visibles de violencia y los investigadores buscan reconstruir lo ocurrido durante las horas previas al hallazgo.

Hallaron muerta a una joven en Retiro tras una cita con un hombre.

Una mujer de 27 años fue encontrada sin vida este domingo por la mañana en una vivienda de alquiler temporario ubicada sobre la calle Libertad al 1200, en el barrio porteño de Retiro. La víctima había acordado un encuentro con un hombre la noche anterior y ahora la Policía intenta identificarlo y establecer si tuvo alguna participación en el hecho.

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El hallazgo se produjo cerca de las 8:40, cuando una amiga de la mujer se acercó al inmueble porque no recibía respuestas a sus mensajes ni llamados desde la noche anterior. Como la puerta estaba cerrada y no conseguía ingresar, solicitó la ayuda de un cerrajero. Al entrar, encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades.

Según las primeras informaciones, la víctima estaba sobre una cama y cubierta con una sábana. Los relevamientos iniciales no detectaron marcas visibles de violencia en el cuerpo ni desorden general en el ambiente. Sin embargo, estos indicios no permiten determinar por sí solos qué ocurrió ni descartar ninguna hipótesis.

Buscan identificar al hombre con el que se reunió De acuerdo con los datos incorporados a la investigación, la joven había pactado una cita con un hombre que se presentó como “Iván”, a quien habría contactado mediante una plataforma digital. El sospechoso ya no se encontraba en el lugar cuando fue descubierto el cuerpo.

Los investigadores buscan confirmar su identidad y reconstruir los movimientos de ambos antes y después del encuentro. Para avanzar, también analizarán las cámaras de seguridad de la zona, que podrían aportar información sobre quiénes ingresaron y salieron del edificio.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de la Unidad Criminalística Móvil y la División Homicidios. La Justicia ordenó las pericias correspondientes para establecer la causa del fallecimiento y esclarecer las circunstancias del hecho. Por el momento, no se determinó cómo murió la mujer y la investigación continúa abierta.

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