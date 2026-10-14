La AIE advierte que la escasez de diésel podría extenderse hasta 2027

El organismo señaló que los mercados del gasóleo siguen bajo fuerte presión por interrupciones de oferta, caída de stocks y restricciones de producción. Los márgenes de refino del diésel alcanzaron máximos históricos cercanos a u$s95 por barril en septiembre.

La situación preocupa porque el diésel no es un combustible más dentro de la cadena energética. Su encarecimiento se traslada rápido a costos de transporte, distribución, producción agropecuaria e industria.

La escasez global de diésel podría prolongarse hasta bien entrado 2027 , en un mercado presionado por la caída de inventarios, las restricciones de producción y la llegada de la temporada de mayor demanda invernal en el hemisferio norte. La advertencia fue incluida por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su último reporte mensual sobre el mercado petrolero , según informó Reuters.

El punto más sensible es el gasóleo, un combustible clave para el transporte de cargas, la maquinaria agrícola, la logística, la actividad industrial y la calefacción en varios mercados. La AIE sostuvo que las reducciones de existencias se dieron en contra de la tendencia estacional, justo antes del mantenimiento de refinerías del otoño boreal y del pico de consumo del invierno.

La presión sobre el mercado ya se trasladó a los precios. Los márgenes de refino del diésel, es decir, la prima del combustible frente al crudo de referencia, saltaron en septiembre a máximos históricos cercanos a u$s95 por barril, impulsados por una fuerte reducción de capacidad de refinación vinculada a los ataques asociados con la guerra en Irán.

“Los mercados del diésel siguieron sometidos a una presión significativa”, señaló la AIE, al describir un escenario marcado por alteraciones prolongadas de la oferta y por la necesidad de recurrir a inventarios en un momento del año en el que normalmente deberían recomponerse.

La situación preocupa porque el diésel no es un combustible más dentro de la cadena energética. Su encarecimiento se traslada rápido a costos de transporte, distribución, producción agropecuaria e industria. Por eso, una escasez prolongada podría sumar presión inflacionaria sobre economías que ya enfrentan precios elevados de la energía.

El informe de la AIE también aparece después de que el G7 acordara liberar reservas de emergencia de crudo y diésel para intentar aliviar la tensión de oferta. Sin embargo, el mercado todavía espera precisiones sobre volúmenes, plazos y distribución entre regiones.

Márgenes récord para las refinerías

El salto de los márgenes de refino refleja la escasez específica de productos refinados, no sólo de petróleo crudo. Aunque haya disponibilidad de crudo en algunas regiones, el problema se vuelve más complejo si las refinerías no tienen capacidad suficiente para convertirlo en diésel.

Según la AIE, la reducción de capacidad de refinación provocada por ataques vinculados con la guerra en Irán recortó drásticamente la producción y agravó el desequilibrio. Esa menor oferta coincidió con una demanda estacionalmente alta y con stocks que ya venían ajustados.

El resultado fue una prima récord para el diésel frente al crudo. Para los consumidores finales, ese movimiento suele traducirse en precios más altos en surtidores, costos logísticos más elevados y mayores gastos para sectores intensivos en transporte y maquinaria.

El riesgo de cara al invierno

El calendario también juega en contra. El hemisferio norte entra en los meses de mayor demanda de combustibles, mientras varias refinerías atraviesan paradas de mantenimiento. Esa combinación reduce el margen de maniobra para recomponer inventarios.

La AIE advirtió que la tensión podría extenderse durante buena parte del próximo año si no se normaliza la oferta o si los inventarios no logran recuperarse. La evolución de la guerra en Irán y su impacto sobre infraestructura energética será una variable central para el mercado.

En ese contexto, gobiernos y empresas seguirán de cerca los próximos datos de stocks, producción de refinerías y flujos comerciales de diésel, mientras se define si la liberación de reservas de emergencia alcanza para frenar la presión sobre los precios.