Alerta por el precio del diésel: la AIE propone liberar más reservas y EEUU recurre a Rusia

La Agencia Internacional de la Energía pidió a sus países miembros que analicen nuevas liberaciones de combustible para aliviar las restricciones de suministro provocadas por la guerra en Irán. En paralelo, Estados Unidos anunció un acuerdo para importar diésel ruso.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión sobre los precios de los combustibles en Estados Unidos

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) instó a sus países miembros a evaluar nuevas liberaciones de reservas de diésel, en medio de una crisis energética marcada por los precios récord del combustible y las interrupciones en el suministro derivadas de la guerra en Irán.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El director ejecutivo del organismo, Fatih Birol , planteó este domingo que los gobiernos deberían analizar la necesidad de nuevas intervenciones, así como definir los volúmenes, los plazos y las condiciones de eventuales liberaciones adicionales.

Según informó Reuters, la AIE también recomendó que aquellos países que todavía no hayan completado los compromisos de liberación de reservas asumidos previamente aceleren las entregas pendientes, con especial prioridad en el diésel.

La iniciativa se produce antes de la reunión del Consejo de Administración de la agencia, prevista para el próximo 15 de octubre , en la que se abordará la situación del mercado energético internacional.

En paralelo, el presidente estadounidense, Donald Trump , anunció un acuerdo con su par ruso, Vladímir Putin, para importar diésel desde Rusia, en un giro de la política energética de Washington tras años de restricciones comerciales vinculadas con la invasión rusa de Ucrania.

La AIE también recomendó que aquellos países que todavía no hayan completado los compromisos de liberación de reservas asumidos

Según informó Associated Press, el entendimiento contempla un suministro inicial de más de 300.000 toneladas de diésel, seguido por otras 500.000 toneladas en noviembre y un millón de toneladas adicionales posteriormente.

Trump también anticipó que Rusia enviará otras tres millones de toneladas en un período breve, aunque no precisó las condiciones comerciales ni el cronograma completo de las operaciones.

El anuncio se produce en un contexto de creciente presión sobre los precios de los combustibles en Estados Unidos, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

“Reducir los precios para los estadounidenses —especialmente para nuestros magníficos agricultores, ganaderos y camioneros— es mi mayor prioridad”, sostuvo Trump.

La decisión resulta particularmente significativa porque Washington había aprobado recientemente nuevas sanciones contra Rusia, incluidas restricciones sobre bancos, funcionarios y operaciones vinculadas con el sector energético.

No obstante, tras el anuncio presidencial, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió una licencia temporal que habilita el suministro de diésel ruso al mercado internacional.

El precio del diésel alcanza niveles récord

Las tensiones sobre el mercado energético se intensificaron a partir de la guerra en Irán, que provocó interrupciones en las cadenas de abastecimiento y presionó al alza las cotizaciones internacionales de los combustibles.

En Estados Unidos, el precio promedio del diésel alcanzó u$s6,52 por galón el 22 de septiembre, un máximo histórico, según datos de la asociación automovilística AAA.

Aunque posteriormente retrocedió, el combustible se ubicó en u$s6,23 por galón el viernes, manteniéndose en niveles elevados.

El encarecimiento del diésel representa una presión adicional para sectores como el transporte de cargas, la agricultura y la logística, debido a su utilización intensiva en las actividades productivas.

En este escenario, tanto la propuesta de liberar nuevas reservas estratégicas como el acuerdo entre Washington y Moscú buscan ampliar la oferta disponible y contener los efectos económicos de la crisis energética. Sin embargo, la evolución de los precios continuará condicionada por la duración del conflicto en Medio Oriente y la capacidad de los principales productores para garantizar el abastecimiento internacional.

Con información de Reuters y Associated Press.