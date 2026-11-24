La Cámara Argentina de la Energía (CADE) advirtió que la iniciativa podría afectar la competencia y generar problemas de abastecimiento. La entidad sostiene alertó que la nueva obligación sumaría costos y burocracia.

Desde la CADE sostuvieron que la iniciativa no mejoraría la transparencia del mercado, dado que los precios ya son públicos y pueden consultarse por distintos canales.

La Cámara Argentina de la Energía (CADE) expresó su preocupación por un proyecto de ley que se debate en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y que propone establecer la obligación de informar anticipadamente los precios de los combustibles en territorio bonaerense.

La iniciativa abrió un debate sobre la transparencia en el mercado de los combustibles y el alcance de las regulaciones sobre las estaciones de servicio . Desde la entidad empresaria cuestionaron que se avance con una nueva exigencia de publicación anticipada y uniforme de los valores, al considerar que podría generar efectos no deseados sobre el funcionamiento del sector.

Según el comunicado de CADE enviado a Energy Report , la medida podría reducir la competencia entre las estaciones de servicio y alterar el normal abastecimiento de combustibles . La misma posición poseen entidades de expendedores como CECHA y FECRA.

Uno de los principales argumentos de la cámara es que la difusión anticipada de los precios podría provocar concentraciones de consumo en determinados momentos , con picos de demanda que eventualmente deriven en faltantes de stock.

La entidad también sostuvo que los consumidores ya disponen de herramientas para conocer los precios de los combustibles y compararlos antes de cargar. En ese sentido, remarcó que los valores se encuentran disponibles a través de los carteles visibles desde el exterior de las estaciones, las aplicaciones digitales y las redes sociales de las compañías.

En ese contexto, la cámara consideró que la obligación propuesta resulta redundante frente a los mecanismos de información que ya funcionan en el mercado.

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Qué dice el proyecto que busca obligar a informar los precios de los combustibles

La iniciativa, presentada por la diputada Ayelén Rasquetti de Fuerza Patria, plantea que petroleras y estaciones de servicio deberán avisar oblogatoriamente y con 72 horas de anticipación cualquier cambio en los precios de los surtidores. El objetivo de la iniciativa es que los consumidores puedan conocer los valores antes de realizar una compra.

El expediente identificado con el número D-2535/25-26 no establece precios máximos ni limita los porcentajes de los incrementos que pueden aplicar las compañías.

Sin embargo, de acuerdo con la posición de la CADE, ese mecanismo podría modificar la dinámica comercial de las estaciones y limitar la posibilidad de ajustar los valores en función de las condiciones de cada mercado.

La cámara señaló que actualmente las empresas ya cumplen con obligaciones de información a nivel nacional. En particular, las compañías expendedoras reportan sus precios a la Secretaría de Energía de la Nación en el marco de la Resolución 1104/04.

Para la entidad, la combinación de cartelería, aplicaciones, redes sociales y reportes oficiales garantiza un nivel de acceso a la información que no se encuentra en otros productos de consumo masivo.

La advertencia de CADE: más costos y posible impacto en el abastecimiento

En su comunicado, la Cámara Argentina de la Energía planteó que una regulación de este tipo podría sumar costos administrativos y burocráticos sin traducirse en una mejora concreta para los consumidores.

La entidad advirtió que la publicación anticipada de precios podría generar distorsiones en la demanda. Si los consumidores concentran sus compras antes de una actualización, las estaciones podrían enfrentar aumentos repentinos de consumo y eventuales quiebres de stock.

Desde la CADE sostuvieron que la iniciativa no mejoraría la transparencia del mercado, dado que los precios ya son públicos y pueden consultarse por distintos canales.

El debate se suma a las discusiones sobre el alcance de las regulaciones provinciales en un mercado que ya cuenta con mecanismos nacionales de información y en el que las estaciones de servicio actualizan sus precios en función de las condiciones comerciales y de abastecimiento.

La cámara reiteró su disposición a participar de espacios de diálogo con legisladores y autoridades provinciales para explicar el funcionamiento del mercado de combustibles y aportar información sobre los posibles efectos de la propuesta.