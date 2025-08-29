Lubricantes de última generación: la clave para un motor más eficiente

Petronas Selenia se posiciona como un lubricante de última generación que mejora la eficiencia, reduce emisiones y extiende la vida útil del motor. Un aliado clave para el rendimiento y la sostenibilidad en el mercado automotor argentino.

n la práctica, optar por un lubricante de trayectoria comprobada es una decisión que brinda tranquilidad al conductor y asegura el cuidado del vehículo en el largo plazo.

En la industria automotriz actual, donde el rendimiento, la eficiencia y la sostenibilidad son prioridades, la elección del lubricante correcto se transforma en un factor decisivo. Petronas Selenia, desarrollado a partir de una estrecha colaboración con la ingeniería automotriz global, combina experiencia, innovación y confiabilidad para cuidar el corazón mecánico de los vehículos y responder a las nuevas demandas del mercado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Optimizar el funcionamiento del motor no depende únicamente del diseño automotriz. Los lubricantes juegan un papel silencioso pero crucial en la vida útil de los vehículos. Elegir el aceite adecuado impacta directamente en el desempeño, en la reducción de emisiones y en la capacidad de soportar exigencias térmicas y mecánicas.

En un contexto de mayores controles ambientales y de consumidores más atentos a la eficiencia, los lubricantes de última generación se consolidan como una pieza estratégica de la mecánica moderna.

Entre los desarrollos más destacados, Petronas Selenia se presenta como un lubricante diseñado bajo los más altos estándares de exigencia técnica. Su formulación apunta a tres ejes centrales:

Reducción significativa de la fricción , prolongando la durabilidad de los componentes mecánicos.

Control térmico superior , tanto en condiciones extremas de calor como de frío.

La tecnología aplicada permite que cada cambio de aceite no sea un simple mantenimiento, sino una verdadera optimización del motor.

Más que un cambio de aceite

El proceso que ocurre dentro del motor al reemplazar el lubricante es complejo. Petronas Selenia asegura una lubricación precisa que mejora la combustión, reduce la formación de depósitos internos y favorece el ahorro de combustible.

A esto se suma un beneficio adicional: la disminución de emisiones contaminantes, en línea con las crecientes exigencias regulatorias y ambientales que enfrenta la industria automotriz tanto en Argentina como en el mundo.

Respuesta a las nuevas demandas del mercado

Los vehículos actuales requieren lubricantes capaces de trabajar con precisión en motores más potentes, eficientes y exigentes. En este escenario, productos como Petronas Selenia se convierten en aliados estratégicos para fabricantes, mecánicos y usuarios.

La innovación constante permite que el motor no solo funcione, sino que lo haga con máxima eficiencia, durabilidad y en armonía con los desafíos actuales: menores costos de mantenimiento, sostenibilidad y confianza en el rendimiento.

Una elección estratégica para conductores y flotas

En la práctica, optar por un lubricante de trayectoria comprobada es una decisión que brinda tranquilidad al conductor y asegura el cuidado del vehículo en el largo plazo. Para empresas de transporte, flotas comerciales y talleres mecánicos, esta elección también significa menos paradas por mantenimiento y mayor vida útil de las unidades.

La experiencia y el respaldo de una marca reconocida en el sector automotor aportan valor adicional. Con Petronas Selenia, la confianza se traduce en tecnología aplicada a proteger lo esencial: el motor.

En un mercado donde cada detalle cuenta, los lubricantes dejaron de ser un insumo más para transformarse en un componente clave de la competitividad automotriz. Petronas Selenia resume esa transformación con un producto que combina eficiencia, sustentabilidad y rendimiento, ofreciendo a los usuarios la certeza de estar protegiendo su vehículo con la innovación de última generación.