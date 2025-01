Mendoza: antimineros irrumpieron en la inauguración de cámara de proveedores y prendieron fuego

image.png

La inaguración de la cámara coincide con la puesta en marcha del proyecto de cobre San Jorge en la zona, que operará durante 20 años. Según indicó la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, el PSJ lleva invertidos u$s62 millones de una estimación de inversión inicial total de u$s559 millones, de los cuales unos u$s15 millones adicionales se desembolsarán en los primeros 12 meses de actividad.

"De aprobarse la presentación realizada ante el RIGI, confirmaría la potencialidad de crecimiento de Mendoza a partir de grandes inversiones, donde el primer proyecto aprobado a nivel nacional es la construcción de una estación de energía fotovoltaica, que requiere grandes volúmenes de cobre; y el primer proyecto minero de cobre con PSJ, ambos en Las Heras", detalló la cámara provincial.

San Jorge prevén la creación de 3.900 empleos tanto directos como indirectos durante la etapa de construcción y unos 2.400 en la fase de operación, de los cuales 800 serán en forma directa y otros 1.600 indirectos.

Mendoza protesta antimineros Uspallata

La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros emitió otro comunicado de repudio a la protesta y el escrache. "El mayor conflicto que tenemos en Mendoza es la pobreza, y es responsabilidad de todos los mendocinos trabajar en generar más oportunidades de trabajo y crecimiento social para más de 1 millón de mendocinos que actualmente se encuentran en la pobreza", sostuvieron.

"Todos juntos debemos trabajar en forma mancomunada para crear más trabajo, cuidar el ambiente y nuestra agua, y dejarles a nuestros hijos un futuro con más oportunidades. Desde la Cámara reafirmamos nuestro compromiso con una minería responsable y sostenible, que sea una herramienta clave para aportar más oportunidades de trabajo a las pequeñas y medianas empresas mendocinas", añadieron.

Qué dijo el presidente de la Cámara minera

Edgardo Vera es propietario de un pequeño supermercado en la localidad, lleva muchos años en ese comercio y contó que tiene hijos y nietos por quienes está preocupado: "Son un grupito, pero están todos los días juntos. Son un grupo, pero llevan mucho tiempo, cuelgan banderas, hacen reuniones, mandan a través de internet y de WhatsApp 'No a la minería'. Y no es así, ellos saben que la ley 7722 cumple con todos los requisitos para poder ser explotada. Mendoza cumple con los requisitos: la minería que quieran hacer con la ley 7.722, no hay ningún problema".

“Creemos que el desarrollo minero responsable es una oportunidad histórica para Uspallata. Con la creación de esta Cámara, buscamos ser un puente entre la actividad minera y el desarrollo de nuestro querido pueblo, priorizando siempre el respeto y el bienestar de nuestros vecinos,” expresó el presidente de la entidad.

Minería Mendoza Uspallata escrache antimineros Escrache. Los antimineros pintaron el comercio del presidente de la nueva cámar de proveedores mineros de Uspallata, en Mendoza.

Tal como reveló el sitio Memo, el comerciante contó que hay gente que escucha y que por miedo no realiza las denuncias: "Por ahí hay gente que escucha "a ese enano hay que hacerlo desaparecer, es una porquería" ¿Por qué? ¿Por qué tengo un negocio y tengo otro pensamiento? ¿Por qué dije que el futuro de los chicos está en la minería? Uspallata no tiene ni una industria", sostuvo, y remarcó que "Chile es la mejor economía de Sudamérica, con una inflación del 2%, número 1 en el mundo en el cobre y no les gustó. Acá en Uspallata hay varias minas pero la principal es la de cobre. A los ambientalistas no les gustó".

Al relatar cómo los hechos violentos se fueron gestando, Vera comentó: "El día lunes empezaron a llegar algunos agravios, no le contesté a nadie. El martes fue más intensivo, el miércoles ni hablar, hay denuncias que están en la fiscalía. Había una persona que le pasaba el teléfono mío a otras personas para que me agravien y no me compraran. Eso no se debe hacer, cada uno elige tiene su pensamiento libre de lo que uno quiere o expresa. Uno es libre, estamos en un país libre", contó Vera.

La inauguración de la cámara de Uspallata también fue respaldada por el sindicato de la construcción Uocra, que se ha expresado a favor de la minería y de la creación de puestos de trabajo. “Hemos logrado un apoyo importante y creemos que el 80% de los uspallatinos está a favor de la minería”, expresó Vera.

Qué rol tendrá la Cámara de Servicios Mineros de Uspallata

El anuncio de inaguración de la Cámara indicó que su objetivo principal es agrupar a personas físicas y jurídicas relacionadas con la actividad minera, ofreciendo representación ante organismos públicos y privados, defendiendo los intereses de sus asociados, y trabajando activamente en la generación de oportunidades para la comunidad de Uspallata.

Entre las principales acciones que llevará adelante la Cámara se destacan: