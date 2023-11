Por qué es tan importante la cal para la minería de cobre

La separación en este proceso se basa en la diferencia de afinidad superficial por el agua de las distintas especies minerales presentes en la pulpa.

En los procesos de flotación, la cal juega un doble rol. Actúa como regulador de PH y depresor de la pirita. La lechada de cal es una suspensión de hidróxido de calcio que, al ionizarse, libera al medio iones hidróxido e iones calcio. Por su capacidad de liberar hidróxidos, proporciona las condiciones de alcalinidad necesarias para lograr las condiciones óptimas de flotación del cobre. Sin embargo, el PH por sí solo no logra la depresión de la pirita, para ello se requiere la presencia de los iones calcio.

La pirita, de las especies químicas presentes, es el que mayor contenido de sulfuros tiene. Esto hace que su superficie tenga mayor número de sitios activos y de mayor polaridad, los iones Ca2+ y OH- se precipitan sobre los sitios activos y participan en reacciones superficiales formando una capa pasivante de CaSO4 e Ca(OH)2 no disuelto. Ello impide la interacción de los colectores, con lo que las partículas de pirita no logran la hidrofobicidad necesaria para adherirse a las burbujas, que en lugar de flotar resulta depresada y es eliminada con las “colas“ de flotación. De ahí que no cualquier álcali puede suplir el rol de la cal en el proceso de flotación de cobre.

La producción del cobre se analiza y se estiman nuevas proyecciones año a año ya que es un insumo de primera necesidad para el desarrollo de nuevas tecnologías, edificaciones, vehículos eléctricos, equipamiento y maquinaria industrial, principalmente en los países más industrializados del mundo como China, Estados Unidos, India y Alemania.

En Argentina, Calidra trabaja con tres plantas productivas ubicadas en San Juan que, junto a sus centros de distribución en todo el territorio, les permiten asegurar el abastecimiento constante de cal a todas las industrias en Chile y Argentina, incluida la minería de cobre.

El país vecino continúa en el puesto número 1 del ranking mundial como principal productor de cobre de mina en el mundo, con una participación del 26,3% del mercado global. Argentina tiene ocho megaproyectos de cobre en distintas etapas de desarrollo, con un potencial para tener un 3% de participación mundial.