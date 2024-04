Semana clave para Javier Milei: cadena nacional, dictamen de ley bases y control de la calle

"Son muchas menos las diferencias ahora", confesó una alta fuente del bloque de la UCR. "No hay tiempo para demoras si se quiere llegar a dictaminar el miércoles. Por eso nos reunimos hoy tantas horas seguidas", agregaron. Del encuentro participaron referentes y negociadores de la bancada radical, del PRO y de Hacemos Coalición Federal, mientras que del otro lado de la mesa estuvieron altos funcionarios de Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía.

El miércoles por la mañana se convocará a un plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales para dictaminar la ley bases, en paralelo con el dictamen del paquete fiscal que incluye la reinstalación del impuesto a las Ganancias, suba de escalas del monotributo, una moratoria, blanqueo y cambios en bienes personales.

Martín Menem - Diputados.jpeg

Con intenciones de neutralizar la movilización en favor de las universidades públicas de este jueves, Milei se adelantará hoy y dará una nueva cadena nacional para detallar el funcionamiento de su política económica innegociable. "Vamos a estar haciendo una cadena nacional donde además vamos a estar anunciando los números fiscales", adelantó el jefe de Estado en el Hotel Llao Llao, y agregó: "Les aviso que el primer trimestre del año terminó con resultado financiero positivo".

Durante su discurso, el Presidente se comprometió ante la cúpula empresarial a "allanar el camino", y a "poner un pie encima al gasto público, tal que lo licue en términos de PBI" para "devolverles la plata de los impuestos". Si bien evitó dar precisiones respecto a los planes económicos futuros, reveló que "será con mucha baja de impuestos".

Mensaje para Javier Milei

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que va a ser "difícil llegar al Pacto de Mayo", en caso de que el Gobierno nacional no pueda lograr la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso. "Se está poniendo una sobreexpectativa sobre el Pacto de Mayo, que en realidad es simbólico, cuando lo importante es la Ley de Bases, que le da herramientas al gobierno para avanzar en algunas cuestiones que considera como prioridades", afirmó Torres en declaraciones radiales.

En este sentido, el mandatario provincial manifestó: "Si no hay ley bases es difícil llegar al 25". "Que se apruebe la norma no quiere decir que al otro día la Argentina va a cambiar radicalmente y va a haber bonanza económica", planteó "Creo que se va a aprobar. Hay algún punto que genera algunas disidencias, como el caso de ganancias, pero el resto me parece que va a salir por amplia mayoría", señaló.

Milei cadena nacional.jpg

En tanto, Torres insistió con que el Ejecutivo debe avanzar en temas que también son prioritarios tanto para el Gobierno como para las provincias. "En paralelo, la gestión se tiene que garantizar. El mantenimiento de rutas, los medicamentos para los jubilados, un montón de funciones de gobierno que son importantes de sostener", consideró.

El gobernador chubutense se refirió además al pedido del fondo de inversión Buford Capital en la justicia de Nueva York respecto de que el Estado argentino entregue las acciones de YPF a cambio de una deuda de 16 mil millones de dólares. "No sería estratégicamente inteligente acceder a esa negociación porque, de una empresa que vale 6 mil millones de dólares y que en poco tiempo puede triplicar el valor, me parece que hay que hacer todo el esfuerzo posible para no entrar en esa discusión", argumentó Torres.

En esa línea, el gobernador calificó como una "locura" que el Estado se desprenda de la principal compañía energética de Argentina.