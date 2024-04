Chau dólar: la inversión que recomienda un gurú estrella de la city

Portapapeles03.jpg

La deuda del Banco Central República Argentina (BCRA) tuvo una baja del 30,8% medida en dólares entre el 30 de noviembre del año 2023 y el 31 de marzo del año 2024, esto se dio por el efecto licuación dado por la suba del tipo de cambio, más una fuerte disminución de la tasa de interés frente a una inflación creciente. Los datos son extractados del balance resumido del Banco Central

El endeudamiento en dólares creció el 76,5% producto de que se han cancelado Letras denominadas Levid y se procedió a la colocación de Bopreal. Las conocidas Leliq fueron reemplazadas por pases a menos plazo y medidas en dólares mostraron una caída del 39,1%. En total la deuda del Banco Central medida en dólares cayó el 30,8%.

Portapapeles04.jpg

Si sumamos la deuda de la tesorería y la deuda del Banco Central república argentina, al mes de noviembre ambas sumaban U$S 493.796 millones, y bajaron a U$S 449.734 millones, lo que implicó una baja del 8,9%.

Conclusiones

. - La deuda argentina mostró una baja considerable en pocos meses, producto de un cambio en el régimen económico, que mostro superávit fiscal, y medidas tendientes a un marco de emisión monetaria con respaldo de dólares, que nos va dejando como resultado una desaceleración en los precios, que por el momento se ve entorpecido por los ajustes de precios relativos de las tarifas.

. - La inflación vienen mostrando fuertes bajas, esta semana nos sorprendió la inflación mayorista que para el mes de diciembre del año 2023 fue del 54,0%, para enero 2024 del 18,0%, febrero 2024 del 10,2% y marzo del año 2024 del 5,4%. Para destacar en el mes de marzo es la deflación del 1,7% en los productos importados, producto de la liquidación de stock y la leve suba del dólar mayorista.

. - En un escenario de alta recesión, combinado con baja de los precios, el mercado está sobre ofertado de dólares billetes que buscan pesos para poder sortear los problemas de déficit en los presupuestos empresariales y familiares, dejando al dólar con resultado negativo en su cotización en los últimos meses. El dólar CCL valía al 30 de noviembre $ 834,4, mientras que al 31 de marzo $ 1.085,70 una suba del 30,1% versus una inflación en igual período del 90,2%.

. - El Bono AL30 al 30 de noviembre valía U$S 34,80, mientras que al 31 de marzo del año 2024 valía U$S 54,08 reflejando una suba del 55,4%. El índice merval en dólares paso de estar el 30 de noviembre del año 2023 en U$S 974,82, a estar el 31 de marzo en U$S 1.117,70, lloque representa una suba del 14,7%.

. - En los últimos meses el gran ganador fue el que compro bonos en dólares de la deuda soberana, y el que aposto por el plazo fijo UVA. Los que apostaron por un bono en pesos ajustado por inflación como por ejemplo el TX 28 vieron una ganancia sideral ya que paso de valer el 30 de noviembre del año 2023 $ 689, a valer el 31 de marzo $ 1.579,5, lo que represento una suba del 129,2%, esto representa un 20,5% más que la inflación, y 76,2% en dólares CCL.

. - Ganaron los activos argentinos ligados a la deuda del Estado y los que apostaron al plazo fijo UVA. Las acciones mostraron una tímida mejora del 14,7% en dólares, que refleja que todavía no despegaron y que esperan definiciones en materia de políticas específicas para el sector.

. - Si el gobierno sigue mostrando superávit fiscal, los bonos argentinos viajarán a paridades en torno del 70%, siguen siendo un gran éxito para los inversores.