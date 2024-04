Deadpool & Wolverine, lo próxima película de Marvel, presentó un nuevo tráiler cargado de acción

"Estoy a punto de perder todo lo que alguna vez me importó", le dice Deadpool a Wolverine en el tráiler, a lo que Wolverine responde: "No es mi maldito problema".

Deadpool & Wolverine llegará a los cines el 25 de julio de 2024. Shawn Levy es el director de la película, con Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells, Reynolds y Levy acreditados como coguionistas.

Hugh Jackman retoma su papel de Wolverine en la película de Marvel, que según Levy no se llamará Deadpool 3 .

El director Shawn Levy dio detalles de Deadpool & Wolverine

"En cuanto a elaborar la historia de Deadpool y Wolverine, me sentí privilegiado todos los días porque estás hablando de dos grandes estrellas de cine en sus papeles más icónicos", dijo Levy al portal Screen Rant durante CinemaCon. “También me dio una oportunidad. Es la tercera película de Deadpool, pero no es Deadpool 3. Es algo diferente que se parece mucho a Deadpool y Wolverine. Y no intenta copiar nada de las dos primeras películas. Fueron increíbles, pero esta es una aventura de personajes de dos jugadores”.

Levy también adelantó de que la película "va a ser retorcida" y "será divertida", y agregó que las primeras proyecciones de la película "fueron extremadamente, extremadamente prometedoras".