Quinchos de la AOG Patagonia (PARTE I): el estilo Marín, las monjas en PAE, amigos entrañables y suba de combustibles

Arranca la semana con lo que dejó el gran show petrolero del año del IAPG, pero va a terminar con aumentos de combustibles de mínimo 4% el viernes. Horacio Marín, protagonista en Neuquén. PAE afianza sus proyectos de GNL, Shell duplica inversiones y TotalEnergies apuesta a descarbonizar. ¿Por qué no estuvo Daniel González?

Justamente YPF fue el gran protagonista de la AOG con el anuncio de inversión RIGI por u$s2.500 millones para la construcción de la segunda etapa del Vaca Muerta Oleoducto Sur . Con seis socios proveedores de crudo confirmados, fue Horacio Marín el encargado de decirlo públicamente en el cierre del Encuentro de CEOs de la primera jornada de la exposición. Sin embargo, el dato empezó a circular desde que aterrizó a Neuquén, el martes anterior, y durante la Argentina Texas Energy Summit que se organizó en Hotel Hilton con presencia de la vicepresidente Victoria Villarruel , con empresarios locales y estadounidenses. La pregunta que quedó en el aire es quién lo va a construir. La estadounidense Energy Transfer quedó afuera. Los que sí cotizaron fueron la UTE Techint-Sacde (Pampa Energía). El 14 de noviembre se junta el directorio de YPF. Al día siguiente, se sabrá quién ganó la compulsa. Otro constructor extranjero interesado en la obra tuvo que apelar a algún tipo de maleficio para que los realizadores del Gasoducto Néstor Kirchner no ganen esa compulsa. Gualicho de olvidar.

“Con el Vaca Muerta Sur se terminó el cuello de botella para exportar petróleo, no hay más excusas, ahora hay que romperse el ort@ para producir”, dijo Marín a propios y extranjeros, fiel a su estilo descontracturado, campechano. “No sé cómo lo vas a traducir, pero es así”, le aclaró a la traductora del evento. “¿Part the ass? Así les dijiste a los a los texanos, perfecto”.

El estilo oratorio de Marín atrae más adeptos que adversarios. “Cae bien, demuestra cercanía, habla así en público, pero también es igual en privado, y eso se valora. A la industria le faltaba una persona así, que empuje todo el tiempo y diga las cosas como son”, describe un petrolero que lo trata asiduamente, desde que era jefe en Tecpetrol. “Antes no era así, él quiere ser percibido por sus pares como gerente técnico, pero no te olvides que está viviendo los privilegios de ser el presidente de YPF. Este era su sueño y lo logró”.

image.png

Cuando Marín llegó a Neuquén, los ypefianos neuquinos le prepararon una agenda completísima. Reuniones masivas y públicas, las pequeñas y privadas, exposiciones y hasta una frustrada visita a la refinería de Plaza Huincul, donde hoy se produce el 90% del metanol nacional, naftas, gasoil y combustibles para aviones. A Marín le encanta conocer y recorrer las instalaciones de YPF de todo el país. Cuentan, los que lo tienen cerca, que una vez cayó frente a uno de los centros de control computarizados de la compañía, donde los expertos manejan operaciones a distancia, pero que él conoce hasta el último detalle. Frente a las pantallas empezó a preguntar. “¿Qué es ese número? ¿Por qué está bajo? ¿Está curva está bien? ¿Ese que está ahí no debería estar más arriba? Mostrame la base de datos completa de ese indicador”, pidió. Los expertos estaban sorprendidos. “Acá hay un error”, arréglenlo ya”. La presencia de Marín en la AOG fue estelar, y él lo sabe.

Lo que hay que arreglar ya son las rutas a Añelo. El gobernador Rolando Figueroa repitió en la AOG que el déficit de infraestructura de Neuquén alcanza los u$s4.000 millones, y en los caminos a Vaca Muerta se nota. Mucho. Hay partes de las rutas que no tienen banquinas y el descalce -por efecto de la erosión y el insistente paso de camiones pesados- llega a 30 centímetros. Una solución es que el Estado instale balanzas para limitar la circulación y más controles ruteros. Lo cierto es que Neuquén impulsa un proyecto de reparación y repavimentación de la Rutas 5 y 7, la Ruta 7 de Centenario a Vista Alegre y la Circunvalación de las Rutas 7 y 17, en el nodo vial de Añelo. Y también impulsan la pavimentación completa de la Ruta 6 desde Peñas Blancas hasta Añelo y la Ruta 8, en el cruce de San Patricio del Chañar hasta Crucero Catriel. Para hacerlo faltan u$s100 millones. Para mantenerlas, piensan instalar ocho peajes inteligentes. ¿Eso no sube el costo logístico?, se preguntaron en los pasillos de la AOG.

image.png

Al desarrollo del petróleo argentino todavía le falta. Aunque tiene más de 100 años de historia, todavía es potencial y no realidad. Un destacado dirigente empresario que participó los tres días de jornadas de expo, se sinceró ante Energy Report. “Si Vaca Muerta estuviese en Chile, Uruguay, Paraguay o Brasil ya estaría produciendo 2 millones de barriles diarios”. Entonces, ¿cuáles son los desafíos pendientes? “Ya tenemos el RIGI, ahora hay que cumplirlo, falta levantar el cepo al dólar”, dijo.

El gobernador Figueroa es uno de los pocos que no adhirió al régimen todavía. Está a la espera de la reglamentación nacional de la reforma a ley de hidrocarburos, que los neuquinos agitaron fuertemente durante la gestión anterior. “Esa norma blinda las operaciones en marcha, que son muchas y llevan invertidos casi u$s50.000 millones en más de una década. El RIGI es para nuevos proyectos, para lo que se viene”, explicó uno de los principales consultores privados del sector. La estrategia de “Rolo” es de toma y daca: cuando esté publicada la letra de lo que Neuquén quiere, aprueba la letra que las empresas le piden a la Casa Rosada. Incluso, Figueroa promete un RIGI propio bautizado “Invierta Neuquén”, que proteja a proveedores locales e incentive inversiones no solo en Oil&Gas, sino en turismo, agro, tecnología y demás sectores. Como ya pasó con el “Plan Neuquén 2020”, que fue diseñado por la provincia antes de explotar Vaca Muerta, a fines de los noventa, por el temor del fin del petróleo, hoy en Neuquén empiezan a hablar del 2040. “Hay que desarrollar otras industrias”, dijo el mandatario, el negocio del petróleo tiene una ventana.

Pero de algo hay que vivir y sin dudas el presente de los hidrocarburos está en auge. El síntoma del boom de Vaca Muerta y los récords de producción y exportaciones se palparon con la AOG, que reunió a más de 17.000 personas en el Espacio DUAM, un predio de varias hectáreas pegado al aeropuerto, donde se vio un desfile de jets privados. En los tres días de feria, la terminal internacional Juan Domingo Perón recibió unos 40 aviones ejecutivos, sin contar la veintena de vuelos comerciales. “El Espacio DUAM quedó chico, los accesos en vehículos quedaron colapsados, se agregaron cientos de metros de carpas, Fecene armó su propio Hall porque no teníamos más, pagaron más de 350.000 dólares, y hasta tuvimos que ampliar la Sala de Prensa, porque no entraban todos los periodistas”, comentó una fuente vinculada a la organización y realización.

image.png

Según pudo saber Energy Report, el show petrolero del año no se hizo en el Centro de Convenciones de la Isla 132, ubicado frente al río Limay y a metros de la Torre de Vista, porque los alrededores no están asfaltados, no se pueden instalar mega carpas y por que se accede por dos estrechos puentes. “Si se hacía ahí iba a ser peor, la fila de autos para entrar iba a llegar hasta el centro de Neuquén”, resumió otro empresario vinculado a la AOG. Para la edición patagónica del 2026 habrá que buscar nuevo destino. ¿Y si se muda a Río Negro, donde para ese año se prevé el avance del GNL?

Novedades del GNL evitó dar Horacio Marín, aunque fue inevitable que la información brote de las entrañas del evento como el petróleo del subsuelo. Hasta fines de diciembre Petronas tiene tiempo de decidir qué hacer: invertir en Argentina o en otra parte del mundo. Lo más probable es que desistan, y por eso, YPF se puso a trabajar. Altas fuentes inobjetables aseguran que ya tienen a los reemplazantes para el Proyecto ARGLNG, pero que son acuerdos “muy incipientes” y no se pueden difundir. YPF ya ofreció firmar Memorandos de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés: Memorandum of Understanding) a la corona de Países Bajos, por Shell, y al gobierno del Reino Unido.

image.png

Una de las compañías interesadas en el desarrollo del GNL argentino ya hizo pie en el país, con una reciente adquisición de activos. “Van de Sur a Norte”, explicó un entendido, que dijo que ahora están por llegar al Paralelo 40 Sur. El problema que surge es el origen británico y las múltiples lecturas de la geopolítica. Por eso, trajinan en silencio, con viajes casi secretos de Londres a Buenos Aires sin pompa ni protocolos. Pero como todo galope, las huellas quedan. La reciente visita de un ex alto funcionario inglés es una pista. Otra, se encuentra en los radares instalados en el Fin del Mundo y la expulsión de los chinos de la zona fueguina.

En YPF aseguran que tienen apalabrados a dos majors para reemplazar a Petronas. Pero en el sector no se descarta que sea un pool, con locales e internacionales. Los que están descartados son los de Exxonmobil, el tercer operador de gas licuado del mundo, que se va del país. El primer productor es Qatar Energy, que por ahora no emitió señales de sumarse. El cuarto más grande del GNL mundial -detrás de Shell- es la texana Cheniere. Esta empresa con sede en Houston tiene un antecedente que la acerca a los planes de la petrolera de bandera: en 2019 participó de la primera exportación de GNL de la historia de Argentina. Pero esta inclusión se encuentra en stand by: la rúbrica del MOU con YPF dependerá del resultado electoral en los Estados Unidos.

Los que tienen muy avanzado su proyecto de GNL son los de PAE. Pan American Energy estuvo representada en la AOG por Juan Martín Bulgheroni. Fue el anfitrión del cóctel más concurrido de la primera jornada, en su stand de casi 100 metros cuadrados. Por allí pasaron Rolo Figueroa y su “entrañable” amigo Alberto Wereltineck, el hombre que hizo posible políticamente que el GNL salga por Río Negro. Pero también estuvieron Jorge Sapag, Omar Gutierrez, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, ceos de otras compañías, legisladores patagónicos, intendentes y hasta las monjas María Patricia y la Madre Hilcen, del Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres, del barrio Confluencia de la ciudad de Neuquén, con quien la empresa colabora a través de un voluntariado.

image.png

Allí se explicó que el proyecto de PAE con los noruegos de Golar comenzará con las exportaciones de GNL en 2027, por lo que va a salir antes que el del YPF, e incluso antes que el de Tecpetrol, que se cortó solo. La llegada del buque de licuefacción “Hilli Episeyo”, que hoy está en Camerún, al Golfo San Matías se prevé para finales de 2026. La primera etapa implica una inversión de u$s300 millones para producir 2,4 millones de toneladas anuales de GNL de octubre a marzo, utilizando la infraestructura de transporte existente en aquellos meses en que la demanda doméstica baja. Uno de los principales clientes podría ser Brasil. Pero ya se habla con otros países para hacer contratos firmes y también a precio spot.

PAE tiene el 90% de la nueva empresa, mientras que el 10% restante lo tiene Golar. PAE quiere sumar socios al proyecto y busca que ese 90% se comparta con otros productores locales, como podrían ser YPF, Pampa o Harbour, entre otras. Con la primera etapa del GNL, los Bulgheroni esperan generar exportaciones por u$s750/u$s800 millones anuales. Pero ya piensan en la segunda, que implicaría una inversión adicional para la construcción de un gasoducto dedicado de más de 600 km directo del corazón de Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías, entre las localidades de Sierra Grande y San Antonio Oeste, con el que podrían generarse exportaciones que superarían los u$s1.000 millones al año, con ventas de GNL todo el año.

Uno de los que pasó por el stand de PAE y recibió alta demanda de consultas fue el intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Núñez, ex trabajador frutícola sub40 enlistado en el Frente de Todos que interrumpió 40 años de gestión del MPN en el municipio. Núñez inaugura en los próximos días un supermercado de La Anónima, pero su gran ilusión es el Parque Único, de 50 hectáreas sobre la Ruta Provincial N°7, que prevé lotes industriales, servicios y espacios de coworking, en edificios de hasta cuatro pisos.

image.png

En Chañar también avanza la construcción del Nodo Logístico Cortaderas, de Julio Viola y su familia, que son 38 hectáreas. Pero como si fuera poco el intendente proyecta un Parque Industrial Público-Privado, sobre un terreno de 400 hectáreas, que será certificado como Parque Industrial Verde. La primera etapa de este proyecto es de 25 hectáreas con servicios públicos. Un importante empresario inmobiliario de Cipolletti con cientos de camas vendidas en Añelo anotó todos estos avances y pronto le presentará un render a Núñez para otro emprendimiento. La rentabilidad por departamento para petroleros ya supera los $2,5 millones por mes.

Los que ya presentaron su iniciativa de alojamiento premium fueron los propietarios de la reconocida y destacada bodega Malma, para la construcción de hotel cuatro estrellas a un costado del viñedo. Pero no todo es negocio en Chañar. El intendente ahijado político de Darío Martínez y aliado de Juan Carlos Levi, de la Uocra, quiere que la Legislatura provincial declare de interés un libro que rescata las lenguas nativas de los mapuches, que él mismo reparte en los colegios. Son historias, fábulas, que reivindican a los pueblos originarios de la Patagonia y el Sur de Chile, primeros ocupantes del territorio con evidencias concretas que datan del año 600 d.c.

image.png

Lo que no fue una fábula fue el nivel de construcción de los stands de las principales operadoras. El de Shell, por ejemplo, en tonos amarillo y rojo, rodeado de finos hilos sintéticos colgados de las alturas le aportaron un estilo moderno y elegante. Como se presenta su nuevo CEO, Germán Burmeister, quien anunció que en los próximos años se duplica el nivel de inversiones actuales de entre u$s500 y u$s600 millones. El objetivo es crecer en producción no convencional de petróleo y gas, hasta que llegue el GNL.

image.png

Los que por ahora no se suman al GNL argentino son los franceses de TotalEnergies. Su plan de acción para los próximos años es vender gas al mercado doméstico, y eventualmente, cuando esté lista la Reversión del Gasoducto del Norte, a Brasil a través de Bolivia. Con la plataforma offshore Fénix, TotalEnegies pasará a operar casi un tercio del gas argentino. Pero llegar a Brasil no será tan fácil: el gobierno boliviano quiere cobrar altos peajes por utilizar el subsuelo de su territorio, donde está enterrado el gasoducto Yacuiba Río Grande que recibiría el gas de Vaca Muerta, y el gasoducto GasBol, de 3.150 km de extensión, 557 km en territorio boliviano y 2.593 km en el brasileño.

Con el GasBol se llega de Neuquén al polo industria de San Pablo. Una alternativa, todavía muy incipiente, es que Paraguay consiga financiamiento para construir un gasoducto de 1.050 kilómetros que correría en paralelo a la Ruta Bioceánica y cruza desde Salta a Campo Grande, en Brasil, donde empalma con el GasBol.

image.png

Lo cierto es que TotalEnergies está focalizado en sus ambiciosos planes de descarbonización de operaciones a nivel global, pero también en la Argentina. Y en esa misión coordinada se prevé inaugurar muy pronto el parque solar Amanecer en Catamarca de 14 MWp de potencia, para volcar energía limpia al Sistema Interconectado Nacional. Pero al mismo tiempo parte de esa misma electricidad la tomarán en Vaca Muerta, para electrificar la planta de procesamiento de gas en Aguada Pichana Este, a través de una nueva línea de 132 kV de 43 km en construcción. Los franceses son los únicos con un proyecto para producir “gas renovable” de Vaca Muerta, muchísimo menos contaminante y más amigo del medio ambiente.

Los que buscan amigos compradores para para su participación en Gasinvest, la sociedad controlante junto a Tecpetrol de Transportadora de Gas del Norte (TGN), son los de Compañía General de Combustibles (CGC), brazo energético de Corporación América, de la familia Eurnekián. Aunque no estuvieron en la AOG con stand ni participación, este medio los convierte en noticia: prontamente su parte en TGN pasaría a manos brasileñas. Las fuentes consultadas admiten que no está cerrado el acuerdo, pero todo marcha bien.

image.png

Lo que sí marchó la última noche de la AOG en el cóctel de Tecpetrol fueron las delicias de La Toscana, el célebre restaurant neuquino ubicado sobre la multitrocha que ofreció un catering de primer nivel. En ese brindis se habló de todo, y de todos. Y también se recordó a los ausentes. Fue notoria la falta de autoridades energéticas nacionales en la expo. Es más, María del Carmen Tettamanti fue anunciada en el Summit de Texas como speaker reemplazo del saliente Eduardo Rodríguez Chirillo. Sin embargo, ni la ex CEO de Camuzzi ni Daniel González pasaron por Neuquén.

Fuentes cercanas al ministro coordinador de Energía y Minería esgrimieron falta alojamiento y de tickets aéreos disponibles, que en algunos casos se pagaron hasta medio millón por tramo. Un reconocido hotel 4 estrellas que habitualmente cobra $120.000 por noche la habitación base doble, la rentó a $480.000. Neuquén brinda oportunidades para todos. Otra importante voz del sector dijo en el cóctel de Tecpetrol que al “Señor RIGI” no le convenía la exposición mediática, tras la conflictiva salida de Chirillo y lo endeble del plan de emergencia para evitar masivos cortes de luz en el verano. No era necesario opacar el show petrolero con problemas eléctricos, advirtieron en la carpa del Hall 4B.

image.png

Lo que si fue necesario para el empresario inmobiliario de Cipoletti que construye en Añelo -y prontamente en Chañar- fue pedirle el pin de YPF del saco a un vicepresidente de la petrolera, que gentilmente se lo concedió. El cipoleño le explicó que su abuelo fue repartido de tubos de gas de YPF en el sur durante décadas y que ese simple pin era lo único tangible que podía atesorar de tantos años de esfuerzo.

Detras de este hombre muy conocido en la zona, pero que pide anonimato, desembarca el grupo ZLT que lidera el rosarino Gino Zavanella, impulsor de un Parque Logístico Industrial en Córdoba (NODO), un complejo de 10 casas (Condo Funes) en Santa Fe y Álamos, el proyecto añelense de 60 casas finalizadas, 54 departamentos en proceso y 80 habitaciones de hotel, 10 oficinas y 4 locales comerciales prevista para 2025. El joven Gino fue protagonista de otro quincho, en una chacra de Fernández Oro.

El martes 29 de octubre se publica la Parte II de las Charlas de Quincho de la AOG Patagonia 2024 de Neuquén con el título "El boliche de Alberto, la chacra en Fernández Oro y el selecto restó comuflado en cafetín". Imperdibles.