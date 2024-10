Victoria Villarruel en Neuquén: "Aspiramos a desarrollar Vaca Muerta en el menor tiempo posible"

"Ustedes están revolucionando la industria del petróleo y el gas en la República Argentina", les dijo la titular del Senado a los principales empresarios petroleros con operaciones en el país. " No voy a hablarles a ustedes de las cuestiones particulares de su industria y de los avances en las técnicas de extracción logrados para poder explotar eficientemente esta cuenca, que es una de las más importantes cuencas de esquisto del mundo" , continuó.

"Ustedes ya lo conocen, son los artífices de este éxito y no puedo más que felicitarlos por ello. Vengo a hablarles de las cuestiones que me parecen esenciales para que este sector pueda seguir desarrollándose de la manera más beneficiosa para todos los involucrados y atraer a las empresas cuya inversión es la base necesaria para que esto ocurra", agregó Villarruel, que llegó a Neuquén en una vista sorpresa, que incluye un recorrido por Añelo, localidad corazón de Vaca Muerta, con el intendente Fernando Banderet, y una visita a la AOG Patagonia 2024.

"Si pensamos en el camino recorrido en los últimos 10 años, la producción de petróleo y gas de esquisto ha representado más de la mitad de la producción de nuestro país. No solo eso, sino que la industria ha logrado enormes progresos en reducción de costos y mejoras de productividad", destacó la vicepresidenta.

En ese marco, Villarruel dijo: "A lo que aspiramos es que el desarrollo masivo de vaca muerta pueda generar en el menor tiempo posible exportaciones de petróleo y gas por divisas equivalentes a nuestras exportaciones agropecuarias".

Sin embargo, la titular del Senado abogó por algunas condiciones para lograr exportaciones de hidrocarburos similares al campo. "Es primordial en primer lugar mantener la paz. Pues en un ambiente de paz es donde la industria, el transporte y el comercio pueden alcanzar su máximo desarrollo. Y es uno de los prerequisitos para lograr sostener en el tiempo la seguridad jurídica", enfatizó.

Según dijo en el evento organizado por la cámara de comercio texana, las grandes inversiones necesarias para la exploración y extracción del producto, su transporte interprovincial y su fraccionamiento para su comercio tanto nacional como internacional requieren como "insumo esencial un marco de seguridad jurídica donde impere el rule of law. Y esa seguridad jurídica depende principalmente de que podamos mantener la paz".

Villarruel afirmó que para poder mantener la paz es esencial mantener la justicia. "En ese marco observamos que desde hace 10 años aproximadamente nuestro continente está proveyendo de energía al mundo. Sin embargo, en algunos países nos falta establecer las políticas necesarias para maximizar la generación de riqueza para beneficio de nuestro pueblo. Hay mucho interés en extraer pero no es tanta la prosperidad que a veces queda en la región. Por lo que debe servirnos de advertencia a los gobernantes determina la necesidad de establecer políticas continentales que nos protejan porque en un mundo que se ha vuelto tan chico no es prudente intentar proteger en soledad los recursos naturales".

image.png El embajador de EEUU en Argentina, Marc Staneley, no pudo estar presente en el foro y envió un mensaje por video a los empresarios presentes.

Sobre el final de su discurso, aseguró que "los países de América, debemos cooperar para preservar nuestro continente, del Ártico al Antártico, de los desafíos que nos amenazan. De ese modo podremos favorecer la explotación eficiente de nuestros recursos, asegurando beneficios económicos para nuestros países, al favorecer la inversión de largo plazo, el empleo y el cuidado del ambiente. ¿Por qué no nos engañemos? La seguridad económica no se disocia de la seguridad nacional. No podemos buscar prosperidad en un lugar y seguridad en otro. Tenemos el privilegio de estar viviendo una etapa histórica en el desarrollo de la explotación de nuestros recursos naturales. Nuestra misión como gobernantes es establecer políticas que aseguren el largo plazo la paz y el respeto de los derechos de todos los participantes. Y con ello se obtendrá la maximización de los resultados para todos, las empresas, la comunidad en la que se insertan y principalmente el país".

El experto en la industria del petróleo y gas y uno de los fundadores y vicepresidente de la Cámara de Comercio Argentina-Texas, Ariel Bossio, aseveró que se vive un momento clave para la industria energética a nivel global y nacional. "Este encuentro representa una oportunidad única para fortalecer los lazos entre Argentina y Estados Unidos, dos naciones con vasto potencial de colaboración en el sector energético y otros sectores", señaló.

En tanto, la oficial de Energía y MInería de la embajada de EEUU en Argentina, Karina Veras, dio un mensaje en nombre del embajador ausente Marc Stanley. "Los Estados Unidos se mantiene como un socio firme para la Argentina, comprometido en acelerar el desarrollo de la energía y los recursos minerales críticos", indicó.

image.png El Argentina Texas Summit Energy fue conducido por Fernando Heredia.

"Nuestros compromisos diplomáticos, técnicos y comerciales están en marcha con el objetivo de garantizar el éxito de la Argentina", agregó y repasó los recientes eventos de cooperación bilateral, como un programa para el Desarrollo del Derecho Comercial y un taller sobre la mitigación de emisiones de metano, consultas técnicas con la Secretaría de Energía sobre el sector eléctrico y la capacitación de hace dos semanas en Jujuy, sobre el desarrollo sostenible de minerales críticos, en el marco del Seminario INternacional de Litio que organizó Panorama Minero en San Salvador de Jujuy.

"Para nosotros fue un placer tener el Gobierno de la Nación Argentina como parte de esa comisión. En agosto, nosotros inauguramos un diálogo sobre seguridad energética con la Argentina, lo que marca un nuevo capítulo entre nuestros esfuerzos conjuntos para construir un futuro energético sostenible y seguro", concluyó Veras.